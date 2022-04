Felix Familia Auszeichnung für GEG Gmunden

Die Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf gewinnt immer mehr an Bedeu­tung. Bedarfs­ge­rech­te Arbeits­be­din­gun­gen und Arbeits­zeit­mo­del­le sor­gen dafür, dass es zu einer bes­se­ren Work-Life-Balan­ce kommt. Mehr Fami­li­en­zeit führt zu aus­ge­gli­che­nen Mit­ar­bei­tern mit höhe­rer Moti­va­ti­on im Beruf. Und das wirkt sich posi­tiv auf die Leis­tungs­bi­lanz aus — eine Win:Win Situa­ti­on für alle Beteiligten.

Mit vie­len fami­li­en­freund­li­chen und inno­va­ti­ven Ideen sowie einer zeit­na­hen, pro­fes­sio­nel­len Umset­zung über­zeug­te die GEG die Fach­ju­ry und wur­de mit dem 2. Platz des OÖ Lan­des­prei­ses „Felix Fami­lia 2022“ (wel­cher nur alle 2 Jah­re ver­ge­ben wird) ausgezeichnet.

So hat man bereits vor eini­ger Zeit fle­xi­ble­re Arbeits-/Teil­zeit­mo­del­le ein­ge­führt, wie z.B. die Vier-Tage-Woche in der Mon­ta­ge oder die 36 Stun­den­wo­che samt einem frei wähl­ba­ren Home-Office Arbeits­tag pro Woche im Rech­nungs­we­sen. Dadurch wur­de das Wochen­en­de stark auf­ge­wer­tet! Eine gene­rel­le Ein­füh­rung der 36 Stun­den­wo­che ist ab Ende 2022 bzw. Anfang 2023 ange­dacht, die Vor­be­rei­tungs­ar­bei­ten dafür lau­fen bereits. Stu­di­en bele­gen, dass durch die Ver­kür­zung der Wochen­ar­beits­zeit auf 36 Stun­den nicht mit Leis­tungs­ein­bu­ßen zu rech­nen ist, die­se jedoch moti­vie­rend auf die Arbeit­neh­mer wirkt. Eine Maß­nah­me, die den Weit­blick der Geschäfts­füh­rung unterstreicht.

Gera­de für Frau­en ist die Ver­ein­bar­keit von Fami­lie & Beruf ein beson­ders bri­san­tes The­ma. Es soll­te heut­zu­ta­ge kein Pro­blem mehr sein, beruf­li­che Vor­stel­lun­gen mit einem funk­tio­nie­ren­den Fami­li­en­le­ben ver­ein­ba­ren zu kön­nen. Die Pra­xis sieht jedoch meist noch anders aus. So plant die GEG auch dies­be­züg­lich zu inves­tie­ren und geeig­ne­te Kin­der­be­treu­ungs­stel­len (Kindergarten/Tagesbetreuung) anzu­bie­ten. Dazu wird auch die Koope­ra­ti­on mit ande­ren Fir­men inner­halb und außer­halb der Stern-Grup­pe (vor­mals Stern & Haferl mit über 700 Mit­ar­bei­ter) – zu der die GEG mit 110 Mit­ar­bei­tern gehört – gesucht, denn die The­ma­tik betrifft alle Firmen.

Auch sonst ist die GEG da, wenn ihre Mit­ar­bei­ter sie braucht. Finan­zi­el­le Sor­gen kön­nen erdrü­ckend sein und wir­ken sich nega­tiv auf den Berufs­all­tag aus. Die GEG will dem Per­so­nal etwai­ge Zukunfts­ängs­te neh­men und bie­tet daher bei Bedarf indi­vi­du­el­le Sozi­al­pa­ke­te, finan­zi­el­le oder sach­be­zo­ge­ne Unter­stüt­zung in vie­len Vari­an­ten, an.

Finan­ziert wer­den die­se fami­li­en­freund­li­chen Maß­nah­men über den eige­nen Cash-Flow, Fremd­mit­tel wer­den nicht ver­wen­det. Die letz­ten Geschäfts­jah­re ver­lie­fen äußerst erfolg­reich – nicht nur wirt­schaft­lich, son­dern auch was die Anfra­ge von neu­en, gut qua­li­fi­zier­ten Fach­kräf­ten betrifft. Und die GEG will weiterwachsen.

Die GEG hat die Zei­chen der Zeit erkannt. Ein moder­ner Weg ist ein Weg, in dem der Mensch im Mit­tel­punkt steht — es ist der Weg der GEG aus Gmunden.

Die bei­den Geschäfts­füh­rer (Her­bert Hartl und Ger­hard Ras­tin­ger) nah­men die Aus­zeich­nung im Rah­men einer Fest­ver­an­stal­tung im Pro­me­na­den­hof in Linz von der Oö. Lan­des­re­gie­rung ent­ge­gen, wel­che sich von den Employ­er Bran­ding Maß­nah­men beein­druckt zeigte.

Auf­grund der beson­de­ren Qua­li­tät wur­de das ein­ge­reich­te Pro­jekt von der Jury auch für die Nomi­nie­rung zum Staats­preis „Fami­lie & Beruf“ 2022 vor­ge­schla­gen! Ein tol­ler Erfolg und eine gro­ße Ehre für das Gmund­ner Unternehmen.

Und auch der Bezirks­stel­len­lei­ter der WKO Gmun­den, Robert Ober­frank, zoll­te dem Unter­neh­men Respekt und gra­tu­lier­te zur beson­de­ren Auszeichnung.

Bildrechte/Copyright: © GEG Gmunden