Fit und gesund mit der Sportunion Gmunden

“Wir bewe­gen Men­schen” – Unter die­sem Mot­to möch­te die Sport­uni­on Gmun­den Men­schen zum Sport bewegen.

“Ich bin der fes­ten Über­zeu­gung, dass der Sport einen unglaub­lich posi­ti­ven Ein­fluss auf die Lebens­qua­li­tät haben kann und auch vie­le sozia­le Kom­po­nen­ten ver­mit­telt. Durch die ver­schie­de­nen Sek­tio­nen bie­tet die Sport­uni­on Gmun­den ein breit gefä­cher­tes Ange­bot an sport­li­chen Akti­vi­tä­ten und dies für Jung und Alt”, so der Obmann der Sport­uni­on Rudi Aigner.

“Über­zeu­gen Sie sich selbst von unse­rem tol­len Ange­bot und Sie wer­den bald erken­nen, dass es wirk­lich ein Hit ist, wenn man fit ist. In die­sem Sin­ne freue ich mich als Obmann der Sport­uni­on Gmun­den Sie in einer unse­rer Sek­tio­nen begrü­ßen zu dür­fen”, so Aigner weiter.

Alle Infor­ma­tio­nen auf: www.sportunion-gmunden.at