Frauen in die Technik“: FIT-Infotag erstmalig in Bad Ischl am Mi., 20. April 2022 im WKO/Technologiezentrum

Expert*innen und Stu­den­tin­nen der Johan­nes Kep­ler Uni­ver­si­tät Linz kom­men am Mitt­woch, 20. April 2022 nach Bad Ischl und ver­an­stal­ten exklu­siv für die Schü­le­rin­nen der höhe­ren Schu­len des Inne­ren Salz­kam­mer­guts sowie für inter­es­sier­te Frau­en erst­ma­lig einen FIT-Infotag.Dabei haben die Teil­neh­me­rin­nen die Gele­gen­heit, sich umfas­send über die tech­ni­schen und natur­wis­sen­schaft­li­chen Stu­di­en­mög­lich­kei­ten an der JKU und an der FH Gesund­heits­be­ru­fe OÖ zu infor­mie­ren. Die Teil­nah­me ist kostenlos.

Das abwechs­lungs­rei­che Pro­gramm zeigt die Viel­falt der ver­schie­de­nen tech­ni­schen und natur­wis­sen­schaft­li­chen Stu­di­en­rich­tun­gen sowie die Mus­ter­vor­le­sung “Mathe­ma­tik von Gauß bis Künst­li­che Intel­li­genz”. Beim „Markt­platz der Tech­nik“ geben Stu­den­tin­nen der JKU und der FHG OÖ wert­vol­le Tipps für das zukünf­ti­ge Stu­di­um. Abge­run­det wird die Ver­an­stal­tung mit dem „Tech­nik­schnup­pern“: Die Besu­che­rin­nen kön­nen dabei selbst expe­ri­men­tie­ren und erhal­ten Ant­wor­ten auf span­nen­de Fra­gen wie bei­spiels­wei­se „Wir bau­en einen Elek­tro­mo­tor?“ oder „Heu­te schon pipet­tiert?“, „Was macht eine Radio­lo­gie­tech­no­lo­gin und was eine Kunst­stoff­tech­ni­ke­rin?“ oder „Wie misst mein Fit­ness­arm­band den Puls?“.

Das attrak­ti­ve „Tech­nik-Schnup­pe­r­an­ge­bot“ ist übri­gens kos­ten­los. Schü­le­rin­nen der höhe­ren Schu­len in Eben­see, Bad Ischl und Hall­statt erhal­ten eine Teil­nah­me­be­stä­ti­gung. Alle inter­es­sier­ten Frau­en sind herz­lich will­kom­men! Auf­grund der Platz­ka­pa­zi­tä­ten emp­fiehlt sich eine rasche Anmel­dung unter T 0732/2468–3224, Frau Ing.in Mag.a Mari­an­ne Littrin­ger (Pro­jekt FIT – Frau­en in die Tech­nik, JKU) bzw. fit@jku.at.