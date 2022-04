Generationenwechsel bei der Bergrettung Gmunden

Nach 29 Jah­ren an der Spit­ze der Berg­ret­tungs­orts­stel­le Gmun­den über­gab Orts­stel­len­lei­ter Bern­hard Ebner die Ver­ant­wor­tung in jün­ge­re Hän­de. Die 47 Mit­glie­der der Orts­stel­le wähl­ten ein­stim­mig aus ihren Rei­hen Bau­lei­ter Ste­fan Ober­kalm­stei­ner zum neu­en Ortsstellenleiter.

Unter­stützt wird der neue Berg­ret­tungs­chef von sei­nen bei­den Stell­ver­tre­tern, dem Poli­zis­ten Andre­as Spitz­bart jun. und Berg­füh­rer Peter Cäsar. Die Errich­tung der neu­en Ein­satz­zen­tra­le in der Traun­stein­stra­ße, den Ankauf eines Ein­satz­fahr­zeu­ges, die lau­fen­de Moder­ni­sie­rung und Adap­tie­rung der Aus­rüs­tung, die lau­fen­de Ver­jün­gung der Mann­schaft durch per­so­nel­le Neu­auf­nah­men, die gute Zusam­men­ar­beit mit allen Blau­licht­or­ga­ni­sa­tio­nen sowie Bun­des­heer, Poli­zei, Behör­den und Stadt­po­li­tik nann­te der schei­den­de Obmann als her­aus­ra­gen­de Eck­pfei­ler sei­ner Arbeit.

Die Berg­ret­tung, deren Arbeit meist unbe­ach­tet von der Öffent­lich­keit pas­siert, in den Fokus der Men­schen zu stel­len, sei ein zen­tra­les Anlie­gen sei­ner Füh­rungs­ar­beit gewe­sen, so Bern­hard Ebner in einem kurz gehal­te­nen Rück­blick über sei­ne „Amts­zeit“.

Schau­übun­gen am Mies­weg­pfei­ler, am Adler­horst und Schloss­ko­gel sowie bei der Grün­berg­seil­bahn sowie die Her­aus­ga­be von vier Fest­schrif­ten und Aus­stel­lun­gen in der VKB Bank und in der „Grün­berg Alm“ hoch oben am Berg geben Zeug­nis von einer aus­sa­ge­kräf­ti­gen Öffent­lich­keits­ar­beit in den ver­gan­ge­nen 29 Jah­ren. Das Wich­tigs­te sei ihm aber immer das Mit­ein­an­der in der Orts­stel­le und die Erfül­lung der an die Berg­ret­ter gestell­ten Auf­ga­ben gewe­sen, so Ebner, der sich auch erleich­tert dar­über zeigt, dass es in sei­ner Ära zu kei­nen grö­be­ren Unfäl­len gekom­men ist und es kei­ne gra­vie­ren­de Ver­let­zun­gen bei Ein­sät­zen und Übun­gen gege­ben hat. Bern­hard Ebner über­gibt eine intak­te aber auch eine der am meis­ten gefor­der­ten Orts­stel­len des Lan­des. Sei­ne Wor­te „Halt‘s z‘sammen Bur­schen“ am Ende sei­nes Rück­blicks sind Auf­trag und Ver­pflich­tung an sei­ne Nach­fol­ger und die Mann­schaft zugleich.

Neu­wahl schon vor einem Jahr geplant

Eigent­lich hät­te die Über­ga­be der Orts­stel­len­lei­tung schon im Vor­jahr pas­sie­ren sol­len. Doch die Maß­nah­men rund um Coro­na lie­ßen im Vor­jahr kei­ne Abhal­tung einer Jah­res­haupt­ver­samm­lung zu. So fan­den kürz­lich an einem Abend in der Ein­satz­zen­tra­le am Fuße des Traun­steins zwei Jah­res­haupt­ver­samm­lun­gen mit der aus­stän­di­gen Neu­wahl des Orts­stel­len­aus­schus­ses statt.

In den ver­gan­ge­nen bei­den Jah­ren muss­ten von der Gmund­ner Berg­ret­tung 2020 36 und 2021 55 Ein­sät­ze bewäl­tigt wer­den. Lei­der sind in die­sem Zeit­raum auch drei Traun­stein­op­fer 2020 und zwei töd­li­che Abstür­ze 2021 im Rechen­schafts­be­richt des Orts­stel­le ver­zeich­net. Ins­ge­samt wur­den bei den Aus­rü­ckun­gen in den bei­den Jah­ren 1946 Ein­satz- und 1822 Übungs­stun­den geleis­tet, so der schei­den­de Obmann in sei­nem Rechen­schafts­be­richt. Es wird immer schwie­ri­ger, dass die Ein­satz­kräf­te so ohne wei­te­res ihre Arbeits­plät­ze ver­las­sen kön­nen und es ist des­halb wich­tig, dass die Orts­stel­len über eine ent­spre­chen­de Mann­schafts­stär­ke ver­fü­gen, was in Gmun­den gott­lob der Fall ist, so Ebner weiter.

Mit dem schei­den­den Orts­stel­len­lei­ter Bern­hard Ebner stell­ten auch sei­ne Stell­ver­tre­ter Wolf­gang Att­wen­ger und Chris­toph Mizel­li, Ein­satz­lei­ter Fritz Mohr­wind, Lang­zeit­schrift­füh­rer Wolf­gang Ebner und der für die Social Media ver­ant­wort­li­che Dani­el Ebner ihre Funk­tio­nen zu Verfügung.