Gmundner Ostermarkt am Rathausplatz

Viel­fäl­ti­ge Attrak­tio­nen für alle Sin­ne stim­men einen am Palm­sonn­tag-Wochen­en­de in Gmun­den auf Ostern und auf den Früh­ling ein.

Hei­mi­sche Hand­werks­kunst, leben­di­ges Brauch­tum wie Palm­bu­schen Bin­den, Schmuck, Flo­ris­tik und das alles ver­eint zur Umrah­mung und Deko­ra­ti­on des Oster­fes­tes. Dar­um geht es beim Oster­markt, den die Stadt an den bei­den Tagen vor und am Palm­sonn­tag arran­giert. Meh­re­re Aus­stel­ler grup­pie­ren ihre Stän­de auf dem Rat­haus­platz und vie­le las­sen sich bei Ihren Arbei­ten live über die Schul­ter schau­en. Auch die Kuli­na­rik darf nicht zu kurz kom­men. So wird es wie­der das eine oder ande­re Schman­kerl zum „Gleich Essen“ bzw. zum Mit­neh­men geben.

Rund 30 Aus­stel­ler bie­ten eine brei­te Palet­te von Arbei­ten aus Holz, Blu­men, Eiern, Metall sowie Kunst­ge­gen­stän­den für den Innen­raum und für den Gar­ten. Palm­bu­schen sind wie­der Schwerpunkt.

Im Strei­chel­zoo des Klein­tier­züch­ter­ver­eins kann der Oster­ha­se live begut­ach­tet und gestrei­chelt wer­den. Kin­der auf­ge­passt! Am Frei­tag­nach­mit­tag und Sams­tag sind Glücks-Oster­ha­serl unter­wegs, die Eis­gut­schei­ne und Scho­ko­ei­er ver­schen­ken – oder auch Park­mün­zen für die Eltern.

Kuli­na­rik-Ange­bot:

Wild­spe­zia­li­tä­ten Qua­tem­ber aus See­wal­chen. Frisch gegrill­te Wild­brat­würs­tel, Gram­mel­schmalz­bro­te, Wild­pro­duk­te zum Ver­kauf + 24-Stun­den-Selbst­be­die­nungs­kühl­schrank bockaufwild.at

Natur­park­ma­nu­fak­tur aus Schar­ten — angesetzte.at (Likö­re, Essig, Nüsse)

Bio-Imker Franz Ber­ger mit zahl­rei­chen Honigprodukten

Mar­kus Eibl — Räu­cher­fi­sche, Fisch­auf­stri­che, Fisch­stru­del, Ste­ckerl­fisch frisch zubereitet

Fami­lie Schön­ber­ger — Speck, Würs­te, Pro­duk­te vom Schwein, frisch zube­rei­te­te Brat­würs­te, Speck­bro­te usw. bauernbuffet.at

Scho­ko­spie­ße von Tho­mas Mit­ten­dor­fer schokospiess.at

Bau­ern­krap­fen, Kaf­fee und Kuchen vom Trach­ten­ver­ein Alt Gmunden

Markt­zei­ten: Frei­tag, 8. 4. 14–18 Uhr / Sams­tag, 9. 4. 10–18 Uhr / Sonn­tag, 10. 4. 10–18 Uhr

Frühlings-Opening am Rinnholzplatz

Betrie­be ver­le­gen Ver­kaufs­flä­che nach drau­ßen und prä­sen­tie­ren neue Pro­duk­te fürs Oster­nest…. Food Truck sorgt für tren­di­ge Kuli­na­rik wie bei­spiels­wei­se Swan Eggs…

Frei­tag, 8. 4. 14.00–18.00 Uhr

Sams­tag, 9., + Sonn­tag, 10. 4., 10.00–18.00 Uhr

Genussmarkt am Marktplatz

Dort erwar­tet einen Genuss pur: spe­zi­el­le Schman­kerl aus dem Fri­aul, Scho­ko­ei­er, Früh­lings­kräu­ter­kü­che, Live-Musik, Wein und Bierspezialitäten

Frei­tag, 8. 4. 14.00–18.00 Uhr

Sams­tag, 9., + Sonn­tag, 10. 4., 10.00–18.00 Uhr

Gewinne Deinen Einkauf zurück!

Bei Ein­käu­fen von Don­ners­tag, 7., bis Sams­tag, 9. 4., eröff­net sich Innen­stadt-Kun­dIn­nen eine Glücks-Haserl-Chan­ce. Sie kön­nen einen Ein­kauf oder maxi­mal € 200,00 in Gmund­ner Ein­kaufs­gut­schei­nen zurück­ge­win­nen. Teil­nah­me-Kar­ten müs­sen im jewei­li­gen Geschäft aus­ge­füllt und abge­ge­ben wer­den. Im Gewinn-Topf befin­den sich ins­ge­samt € 15.000,00.

Vom Gewinn­spiel aus­ge­nom­men sind Lebens­mit­tel­han­del, Gas­tro­no­mie und Filia­lis­ten.

Raritäten- und Antiquitätenmarkt

Am Sams­tag, 9. 4., ab 8 Uhr fin­det am Schu­bertplatz und auf der Espla­na­de der Rari­tä­ten- und Anti­qui­tä­ten­markt statt.