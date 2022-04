Information zum Musical Frühling in Gmunden

Wir wün­schen Ihnen schon jetzt einen schö­nen Thea­ter­abend bei der deutsch­spra­chi­gen Erst­auf­füh­rung von Andrew Lloyd Web­bers DIE FRAU IN WEISS und möch­ten Sie auf die aktu­el­len Maß­nah­men im Rah­men der gel­ten­den Cov.19 — Ver­ord­nung hin­wei­sen: Es herrscht im gesam­ten Thea­ter eine FFP2 Maskenpflicht.

Wir bit­ten Sie der von der Öster­rei­chi­schen Bun­des­re­gie­rung vor­ge­schrie­be­nen Rege­lung zu fol­gen & möch­ten dar­auf hin­wei­sen, dass es im Set­ting eines Thea­ter­abends in der aktu­el­len Ver­ord­nung für uns als Ver­an­stal­ter KEI­NE Wahl­mög­lich­keit gibt und durch­ge­hend eine FFP2 Mas­ke, auch am Sitz­platz wäh­rend der Vor­stel­lung, getra­gen wer­den muss. Für Schwan­ge­re und Kin­der bis 14 Jah­ren ist ein ein­fa­cher Mund Nasen­schutz aus­rei­chend. Beim Thea­ter­buf­fet kön­nen Sie die Mas­ke für die Kon­su­ma­ti­on abneh­men. (Ein 3G-Nach­weis ist in der aktu­el­len Ver­ord­nung nicht vorgeschrieben)

Quel­le: Musi­cal Früh­ling Gmunden