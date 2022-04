Lesung am 27.April im OKH Vöcklabruck-Über eine Flucht mit Happy End

Das OKH lädt am 27. April herz­lich zur Lesung mit dem in Linz leben­den Ely­as Jamalz­adeh ein. In sei­nem Buch „Frei­tag ist ein guter Tag zum Flüch­ten“ schrieb der gebür­ti­ge Afgha­ne sei­ne Flucht­ge­schich­te aus dem Iran nie­der. Auf das Publi­kum war­tet eine berüh­ren­de Geschich­te über Ver­lust und Rück­schlä­ge, in der der Autor den­noch zum Lachen einlädt.

Es war ein Frei­tag im Jahr 2015, als Ely­as Jamalz­adeh und sei­ne Eltern gezwun­gen waren, sich auf den Weg von Tehe­ran nach Euro­pa zu machen. Die dar­auf­fol­gen­den Mona­te auf der Flucht mit dem Schlauch­boot übers Mit­tel­meer, zu Fuß über den Bal­kan und schließ­lich in einem Kof­fer­raum über die Gren­ze nach Öster­reich waren geprägt von Todes­angst, Käl­te, Hun­ger und Gewalt. Die teils trau­ma­ti­sche Erfah­rung nun auf Papier zu brin­gen, bedeu­tet für Jamalz­adeh per­sön­li­che Ver­gan­gen­heits­be­wäl­ti­gung, aber auch Auf­klä­rungs­ar­beit für Jugend­li­che. Tat­säch­lich ist Jamalz­adehs Text, den er zusam­men mit dem befreun­de­tet Deutsch­leh­rer Andre­as Hepp ver­fass­te, trotz des schwe­ren Inhal­tes, eine geeig­ne­te Jugend­lek­tü­re. Denn er schafft es, sei­ne Erleb­nis­se und Gedan­ken mit einer Pri­se Gal­gen­hu­mor zu erzäh­len, der dem Buch einen gro­tesk-wit­zi­gen Stil ver­leiht und Jamalz­adehs unbe­zwing­ba­re Lebens­freu­de zum Aus­druck bringt.

Die Ver­an­stal­tung beginnt um 19:00 Uhr. Der Ein­tritt beträgt im Vor­ver­kauf neun Euro, an der Abend­kas­sa zehn Euro.

Wei­ter­füh­ren­de Infos sind via www.okh.or.at zu finden.