In der Nacht auf Don­ners­tag gegen halb 3 Uhr früh wur­den die bei­den Feu­er­weh­ren Aurach­kir­chen und Wie­sen wur­den zu einer Fahr­zeug­bergung alar­miert. Der Len­ker kam von der Fahr­bahn ab und über­schlug sich. Das Fahr­zeug wur­de mit dem Kran gebor­gen, so die Feu­er­wehr Aurach­kir­chen in einer ers­ten Meldung.