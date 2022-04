Ostermarkt am Rathausplatz Gmunden

Nicht gera­de vom Wet­ter­glück gezeich­net, son­dern mit Regen, Wind, Grau­pel­schau­er und Schnee­fall und auch kur­zem Son­nen­schein beglei­tet war der Besuch des Oster­mark­tes am 10.4.2022 am Rat­haus­platz in Gmunden.

Erstaun­lich war dabei die trotz­dem gute Lau­ne der Stand­be­trei­ber, die ger­ne und auch lachend Aus­kunft über ihre ange­bo­te­nen Waren und wie sie erzeugt wer­den gaben. Eini­ge arbei­te­ten auch und lie­ßen sich dabei über die Schul­ter schau­en. Auch der Orga­ni­sa­tor des Oster­mark­tes Karl KOCHEM „wach­te“ über das Gesche­hen und gab sich trotz der Wet­terka­brio­len zufrie­den mit dem Besuch.

„Die Besu­cher blei­ben zwar nicht so lan­ge, schau­en, kau­fen und plau­dern mit den Aus­stel­lern und bege­ben sich dann ent­we­der wie­der nach Hau­se oder besu­chen eines der geöff­ne­ten Loka­le. Dies wech­sel­te mehr­mals täg­lich und so kom­men auch zwi­schen 1500 und 2000 Besu­cher in die Traun­see­stadt. Man­cher Markt wäre über die­se Zah­len froh. Für das Wet­ter kann nie­mand etwas!“, so Karl KOCHEM im Gespräch.

Wir bum­mel­ten dann noch durch die Alt­stadt, die lei­der auf Grund des Wet­ters am Sonn­tag spär­lich besucht war, schau­ten uns die Aus­la­gen an, besuch­ten auch den öster­lich geschmück­ten Hof des Hut­hau­ses HAAS und wan­der­ten wie­der über den Stadt­platz in Rich­tung gepark­tes Auto am See­bahn­hof. Dabei war aber trotz­dem der Früh­ling in Form von wun­der­schö­nen Blü­ten unübersehbar.

Bericht und Bil­der Peter SOMER FOTOPRESS