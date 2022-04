Rehbock verfing sich in Viehzaun

Die Wich­tig­keit von Heger und Jäger

Am Sams­tag 23.4.2022 kam es zu einem beson­de­ren und wich­ti­gen Abschuss eines Reh­bo­ckes im Gschwandt­ner Revier von Franz WAMPL. Bereits vier Tage war er auf der Suche nach einem Reh­bock, der sich unglück­li­cher Wei­se an einem Vieh­zaun aus Kunst­off­ge­flecht, fixiert mit Eisen­stan­gen ver­fan­gen hat­te. Das stol­ze Tier konn­te sich zwar selbst los­rei­ßen, hat­te aber dabei einen Kneu­el an Plas­tik­ge­flecht samt einer ca 2 Meter lan­gen Eisen­stan­ge mit dem Gehörn auf­ge­nom­men. Es war dem lei­den­den Tier nicht mög­lich, die­ses Gewirr abzu­strei­fen. Natür­lich ver­fing er sich immer wie­der im Gestrüpp und zwi­schen den Bäu­men. Selbst die Nah­rungs­auf­nah­me war nur erschwert möglich.

Erst nach vier Tagen ent­deck­te Franz WAMPL dass bereits erschöpf­te Tier. Eine Annä­he­rung mit­tels Betäu­bungs­ge­wehr auf die not­wen­di­ge Distanz war nicht mög­lich und so blieb nur mehr ein Abschuss übrig, um den Reh­bock von sei­nem Lei­den zu erlö­sen. „Scha­de um die­ses edle Tier, dass für die Fort­pflan­zung des Wild­be­stan­des sicher in mei­nem Revier noch für viel Nach­wuchs gesorgt hät­te. Der Abschuss war aber die ein­zi­ge Mög­lich­keit das Tier zu erlö­sen. Dies ist auch als Heger und Jäger mei­ne Auf­ga­be und Pflicht gewe­sen“, so Franz WAMPL im Gespräch.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS