In den ver­gan­ge­nen Tagen ist es in Gmun­den bereits zu acht Dieb­stäh­len von Geld­bör­sen in Ein­kaufs­märk­ten gekommen.

Seit 25. April ent­wen­de­ten die unbe­kann­ten Täter Hand­ta­schen und Geld­bör­sen aus Ein­kaufs­wä­gen, die kurz unbe­auf­sich­tigt waren oder aus Beklei­dungs­ta­schen der Opfer, wobei es hier­bei zuvor zu ver­meint­li­chen zufäl­li­gen Berüh­run­gen zwi­schen Täter und Opfer gekom­men war, so die Polizei.