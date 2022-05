Die Poli­zei konn­te meh­re­re Beschul­dig­te aus­for­schen. Am 04. Dezem­ber 2021 kam es in Gmun­den zu einer Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen ins­ge­samt sechs Jugend­li­chen. Ein 16-jäh­ri­ger Wie­ner, ein 18-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Rohr­bach, ein 17-jäh­ri­ger Lin­zer, ein 17-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Rohr­bach und ein 15-jäh­ri­ger Lin­zer gin­gen tät­lich auf einen 15-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Gmun­den los.

Die Täter schubs­ten ihn, schlu­gen ihn mit Hän­den und Fäus­ten und tra­ten mit Füßen auf ihn hin. Unter ande­rem trat der 15-jäh­ri­ge Lin­zer mit dem Fuß auf den Kopf des am boden­lie­gen­den 15-Jäh­ri­gen ein. Er dürf­te ihn dabei aber nicht getrof­fen haben. Der 15-Jäh­ri­ge erlitt dabei eine auf­ge­platz­te Lip­pe und war aber nicht in ärzt­li­cher Behand­lung. Anschlie­ßend raub­ten der 16-Jäh­ri­ge aus Wien, der 18-Jäh­ri­ge, der 17-jäh­ri­ge Lin­zer, der 17-Jäh­ri­ge und der 15-Jäh­ri­ge im gemein­sa­men Zusam­men­wir­ken, einem eben­falls am Tat­ort anwe­sen­den 14-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Gmun­den sei­ne Air­pods und eine Handyhülle.

Der 14-Jäh­ri­ge ver­spür­te nach dem Raub Kie­fer­schmer­zen, war aber nicht in ärzt­li­cher Behand­lung. Zum Zusam­men­tref­fen der Jugend­li­chen kam es, da zwi­schen dem 15-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Gmun­den und dem 18-Jähir­gen aus dem Bezirk Rohr­bach eine Aus­spra­che wegen einer Belei­di­gung gegen­über einer 13-Jäh­ri­gen ver­ein­bart wur­de. Dazu reis­ten die Beschul­dig­ten extra von Linz nach Gmun­den mit dem Zug an.

Ein 16-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Rohr­bach, eine 13-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den und eine 15-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den wur­den auf­grund der Unter­las­sung der Ver­hin­de­rung einer mit Stra­fe bedroh­ten Hand­lung ange­zeigt. Die 13-Jäh­ri­ge und der 16-Jäh­ri­ge film­ten die Tat­hand­lun­gen. Die 13-Jäh­ri­ge und die 15-Jäh­ri­ge zeig­ten sich gestän­dig. Teil­wei­se haben sich auch die ande­ren Beschul­dig­ten gestän­dig gezeigt. Die Beschul­dig­ten wur­den bei der Staats­an­walt­schaft Linz zur Anzei­ge gebracht, so die Polizei.

Quel­le: LPD OÖ