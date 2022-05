Baumarktdiebe gefasst: “Werkzeug war für Kauf zu teuer”

Zwei Män­ner aus dem Bezirk Vöck­la­bruck sol­len Ende April in Mond­see hoch­wer­ti­ges Elektro‑, Gar­ten- und Hand­werk­zeug gestoh­len haben. Als Tat­mo­tiv gaben die bei­den an, dass ihnen das Werk­zeug für einen Kauf zu teu­er gewe­sen wäre.

Ein auf­merk­sa­mer Kun­de eines Bau­mark­tes ent­deck­te im Außen­be­reich Elek­tro­ge­rä­te und Hand­werk­zeug in Pflanz­trö­gen und ver­stän­dig­te die Markt­lei­tung, die die Poli­zei alar­mier­te. Die bei­den Ver­däch­ti­gen gin­gen jeweils mit einem eige­nen Ein­kaufs­wa­gen durch das Geschäft und luden hoch­wer­ti­ge Elek­tro­ge­rä­te und Hand­werk­zeu­ge ein. Mit den aus­ge­such­ten Waren im Ein­kaufs­wa­gen wur­de das zuvor aus­ge­kund­schaf­te­te Ver­steck im Außen­be­reich des Bau­mark­tes befüllt.

In den spä­te­ren Abend­stun­den sol­len die bei­den, laut Poli­zei, am 29. April 2022 nach Mond­see gefah­ren ein und park­ten mit ihrem Pkw auf einem Park­platz in der Nähe des Bau­mark­tes. Der 27-Jäh­ri­ge begab sich zu Fuß über eine Wie­se zum ein­ge­frie­de­ten Fir­men­are­al und kroch unter dem Maschen­draht­zaun durch. Bei den Über­wa­chungs­maß­nah­men in Zusam­men­ar­beit mit dem Lan­des­kri­mi­nal­amt OÖ konn­te der 27-Jäh­ri­ge beim Abtrans­port des hin­ter­leg­ten Werk­zeu­ges auf fri­scher Tat ertappt und von den Poli­zis­ten des Lan­des­kri­mi­nal­am­tes fest­ge­nom­men werden.

Tat­mo­tiv: Werk­zeug war für einen Kauf zu teuer

Der 39-Jäh­ri­ge, der in sei­nem Pkw unweit des Bau­mark­tes war­te­te, wur­de zeit­gleich fest­ge­nom­men. Bei­de Täter zeig­ten sich gestän­dig, auch zu einem gleich­ar­ti­gen Ein­bruch bei einem ande­ren Bau­markt am 28. April 2022. Als Tat­mo­tiv gaben die bei­den an, dass ihnen das hoch­wer­ti­ge Werk­zeug für einen Kauf zu teu­er gewe­sen wäre.

Einer der bei­den Täter sag­te außer­dem aus, dass er bereits in der Ver­gan­gen­heit meh­re­re Laden­dieb­stäh­le von Werk­zeug began­gen habe. Ein Teil die­ser Beu­te konn­te sicher­ge­stellt wer­den. Die bei­den Beschul­dig­ten wur­den ange­zeigt. Ein Teil des am 28. April 2022 erbeu­te­ten Die­bes­gut konn­te eben­falls sicher­ge­stellt werden.

Quel­le: LPD OÖ