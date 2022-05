Neue Zillenfahrer im Bezirk Vöcklabruck ausgebildet 

Vom 05. bis 07. Mai 2022 wur­de sei­tens des Bezirks-Feu­er­wehr­kom­man­dos Vöck­la­bruck eine Was­ser­dienst-Grund­aus­bil­dung für alle Feu­er­weh­ren des Bezir­kes Vöck­la­brucks abge­hal­ten. Das Aus­bild­ner­team unter der Lei­tung von Haupt­amts­wal­ter Mar­kus Forst­in­ger ver­mit­tel­te den Teil­neh­mern die wich­tigs­ten Kno­ten für den Was­ser­dienst und den rich­ti­gen Umgang mit der Feuerwehrzille.

Der Theo­rie­be­reich wur­de im Feu­er­wehr­haus Redlham abge­hal­ten. Die Pra­xis wur­de im Win­ter­ha­fen an der Donau in Linz absol­viert. Für Bezirks-Feu­er­wehr­kom­man­dant Ober­brand­rat Wolf­gang Huf­nagl ist die­se Aus­bil­dung sehr wich­tig, um auch im Hoch­was­ser­fall gerüs­tet zu sein und auch in ande­ren Bezir­ken mit Zil­len­fah­rern aus­hel­fen zu kön­nen. Nach einer theo­re­ti­schen sowie einer prak­ti­schen Prü­fung bestan­den am 07. Mai 2022 alle Kame­ra­den die­se Grund­aus­bil­dung mit Erfolg. Das Erlern­te kön­nen die Teil­neh­mer beim dies­jäh­ri­gen Lan­des-Was­ser­wehr­leis­tungs­be­werb in Nie­der­ran­na vom 10. bis 11. Juni 2022 bereits unter Beweis stel­len. Alle Kame­ra­den konn­ten den Lehr­gang erfolg­reich abschlie­ßen und ste­hen nun als aus­ge­bil­de­te Zil­len­fah­rer zur Verfügung.