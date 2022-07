Altmünsters Frauenelf benötigt ab sofort Verstärkung für die “Kommandobrücke”!

Frau­en-Lan­des­li­gist FC Alt­müns­ter möch­te für sei­nen 27- Frau­en-Kader unter Chef­trai­ner Phil­ipp Kar­lin­ger einen zusätz­li­chen Coach/eine wei­te­re Co-Trai­ne­rin engagieren.

Kar­lin­ger: „Wir haben etli­che Anfän­ge­rin­nen dabei, des­halb ist infol­ge des Leis­tungs-Gefäl­les und des gro­ßes Auf­ge­bo­tes eine Auf­tei­lung der Trai­ner­agen­den unbe­dingt erfor­der­lich, um eine opti­ma­le Betreu­ung sicherstellen.“

2 Schlüs­sel­spie­le­rin­nen wech­seln in die LT1‑O.Ö‑Liga!

Von der gro­ßen Qua­li­tät beim Lan­des­li­ga-Spit­zen­ver­ein zeu­gen die bei­den Trans­fers der letz­ten Wochen: Vale­rie Hamet­ner wur­de vom LASK ver­pflich­tet, Tor­hü­te­rin Michae­la Zau­ner wech­selt zum SV Fen­as­tra Kren­gl­bach in die LT1- O.Ö. Liga. Mit dem jun­gen Team peilt Phil­ipp Kar­lin­ger die TOP‑3 in der Lan­des­li­ga an.