Amtsübergabe bei den Gmundner Lions

Gerald Herr­mann über­nimmt die Auf­ga­ben des LIONS Club Gmun­den von Otto Hane­mann im wür­di­gen Ambi­en­te des Kapu­zi­ner Klos­ters in Gmun­den. Ganz im Sin­ne der LIONS-Wer­te konn­ten im abge­lau­fe­nen Jahr wie­der zahl­rei­che Pro­jek­te durch unse­re Club­mit­glie­der in unse­rer Regi­on durch­ge­führt und somit vie­len hilfs­be­dürf­ti­gen und in Not gera­te­nen Men­schen direkt gehol­fen werden.

Das neue Jahr steht unter dem Mot­to „Gemein­sam durch die Kri­sen“. Gera­de im Hin­blick auf die Ener­gie­kri­se, den Ukrai­ne­krieg, die hohe Infla­ti­on und die damit erhöh­ten finan­zi­el­len Belas­tun­gen gilt es gera­de Fami­li­en die sich jetzt schon am Exis­tenz­mi­ni­mum befin­den ver­stärkt zu unter­stüt­zen. Lei­der ist die Not oft schon sehr nah und des­halb wer­den mein Sekre­tär Hans Kal­ten­leith­ner und ich uns beson­ders auf not­lei­den­de Fami­li­en in der unmit­tel­ba­ren Umge­bung kon­zen­trie­ren. Nur gemein­sam sind wir stark und das LIONS-Mot­to per­sön­lich, rasch, unbü­ro­kra­tisch wird uns erfolg­reich durch die Kri­se führen.