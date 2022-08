Alpinunfall am Leonsberg

Ein 70-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den unter­nahm am 11. August 2022 gemein­sam mit sei­ner 66-jäh­ri­gen Frau eine Wan­de­rung auf den Leons­berg im Salz­kam­mer­gut in der Gemein­de Stein­bach am Atter­see. Beim Abstieg gegen 17:30 Uhr geriet er am mar­kier­ten Wan­der­weg ins Stol­pern und stürz­te. Der Mann zog sich Abschür­fun­gen im Gesicht und an den Bei­nen zu.

Da die bei­den glaub­ten, im Nah­be­reich eine Forst­stra­ße zu sehen, stie­gen sie im unweg­sa­men Gelän­de wei­ter in Rich­tung Wei­ßen­bach­tal ab, wo die Wan­de­rer schluss­end­lich im Steil­ge­län­de erschöpft den Not­ruf absetzten.

Die Berg­ret­tung und der Not­arzt­hub­schrau­ber wur­den alar­miert, wel­che die bei­den rasch orten konn­ten. Das Ehe­paar wur­de mit­tels 40 Meter-Tau geret­tet und ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht, so die Polizei.