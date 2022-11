Internationaler Drogenring in Vöcklabruck zerschlagen

Seit Anfang 2022 wur­de aus der Vöck­la­bruck Sucht­gift-Sze­ne bekannt, dass gro­ße Men­gen Koka­in im Bezirk Vöck­la­bruck in Umlauf gebracht wer­den. Nun hat die Poli­zei vier Draht­zie­her ding­fest gemacht, alle­samt aus dem Bezirk Vöcklabruck.

Nach umfang­rei­chen Ermitt­lun­gen konn­ten nun als Haupt­tä­ter ein 46-Jäh­ri­ger sowie ein 36-Jäh­ri­ger, eine 31-Jäh­ri­ge und ein 48-Jäh­ri­ger — alle aus dem Bezirk Vöck­la­bruck — als Sub­ver­tei­ler aus­ge­forscht werden.

Fest­nah­men nach Schmuggelfahrt

Bei einer Sucht­gift­schmug­gel­fahrt konn­te schließ­lich der 46-Jäh­ri­ge am 17. April 2022 bei der Rück­rei­se von Bel­gi­en in Vöck­la­bruck im Besitz von ca. ein Kilo­gramm hoch­wer­ti­gen Koka­in fest­ge­nom­men wer­den. Bei einem wei­te­ren koor­di­nier­ten Zugriff wur­den auch die ange­führ­ten Sub­ver­tei­ler fest­ge­nom­men und etli­che Haus­durch­su­chun­gen durchgeführt.

Abstell­raum dien­te als Suchtmittelbunker

Im Zuge der durch­ge­führ­ten Haus­durch­su­chun­gen konn­te ein als Abstell­raum getarn­ter Sucht­mit­tel­bun­ker auf­ge­fun­den wer­den, wor­in zusätz­lich eine nicht in Betrieb befind­li­che Can­na­bis­auf­zucht­an­la­ge auf­ge­fun­den vor­han­den war. Die Erhe­bun­gen erga­ben, dass der 36-Jäh­ri­ge mehr­mals Can­na­bis ange­baut hat­te. Auch konn­ten im Sucht­mit­tel­bun­ker neben der Auf­zucht­an­la­ge noch zahl­rei­che Sucht­mit­te­l­u­ten­si­li­en auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt werden.

73-jäh­ri­ger Lie­fe­rant in Bel­gi­en festgenommen

Durch die wei­te­ren Erhe­bun­gen konn­te ein 73-jäh­ri­ger deut­scher Staats­bür­ger, wel­cher bis zuletzt in Bel­gi­en wohn­te, als Lie­fe­rant des 46-Jäh­ri­gen aus­ge­forscht wer­den. Der 73-Jäh­ri­ge wur­de auf­grund einer inter­na­tio­na­len Fest­nah­me­an­ord­nung an sei­ner bel­gi­schen Wohn­an­schrift fest­ge­nom­men, am 18. Juli 2022 im Luft­weg nach Öster­reich aus­ge­lie­fert und in die Jus­tiz­an­stalt Wels eingeliefert.

Koka­in im Wert von 250.000 Euro

Der 46-jäh­ri­ge Haupt­tä­ter zeig­te sich im Zuge sei­ner Ein­ver­nah­men gestän­dig, im Zeit­raum von April 2020 bis 17. April 2022, bei ins­ge­samt vier Schmug­gel­fahr­ten, eine Gesamt­men­ge von ca. 2,5 Kilo­gramm Koka­in im Stra­ßen­han­dels­wert von ca. 250.000,- Euro von Bel­gi­en bezie­hungs­wei­se Deutsch­land nach Öster­reich geschmug­gelt zu haben. Ins­ge­samt wur­den noch wei­te­re 32 Sub­ver­tei­ler und Kon­su­men­ten der zustän­di­gen Staats­an­walt­schaft ange­zeigt, berich­tet die Polizei.