Zwei­mal muss­te die Feu­er­wehr Fran­ken­burg bin­nen einer Woche aus­rü­cken, um gro­ße Die­se­spu­ren zu binden.

Am 16.11. muss­te eine ca. 600 Meter lan­ge Die­sel­pur ent­lang der L509 im Zen­trum von Fran­ken­burg gebun­den wer­den. Hier­bei stand die Feu­er­wehr mit 21 Mann, 3 Stun­den im Ein­satz. Am 23.11. galt es in der Ort­schaft Erlat eine 400 Meter lan­ge Die­sel­spur zu bin­den. Wier­der­um stand die Feu­er­wehr zwei Stun­den, mit 16 Mann im Ein­satz, berich­tet die FF Frankenburg.