Lkw Bergung in Frankenburg

Zu einer Lkw Ber­gung muss­te die Feu­er­wehr Fran­ken­burg am Mon­tag, den 12.12. gegen 10 Uhr vor­mit­tags ausrücken.

“Der Len­ker eines Sat­tel­schlep­pers war, mit sei­nem Schwer­fahr­zeug, auf einer Gemein­de­stra­ße in der Ort­schaft Has­lau unter­wegs. Hier­bei kam er mit dem Fahr­zeug von der Fahr­bahn ab und blieb in einer Wie­se ste­cken. Nach­dem die Stra­ße mit Streu­salz eis­frei gemacht wur­de, ent­schloss sich die Ein­satz­grup­pe, das Schwer­fahr­zeug mit­tels Schlepp­stan­ge des TLFA wie­der auf dei befes­tig­te Stra­ße zu zie­hen. Im Anschluß konn­te der Len­ker sei­ne Fahrt fort­set­zen. Die Feu­er­wehr Fran­ken­burg stand mit drei Fahr­zeu­gen und 14 Mann, 1 Stun­de im Ein­satz”, so die Einsatzkräfte.