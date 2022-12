Nikolaus beschert SVV-Nachwuchs 22 Medaillen

Für ihr flei­ßi­ges und kon­se­quen­tes Trai­ning wur­den unse­re Jüngs­ten am 03.12.2022 beim Niko­laus­schwim­men in Steyr belohnt. Über die vier 25- bzw. 50 m Stre­cken, sowie 100 m Lagen, mach­ten die Nach­wuchs­ta­len­te mit 6x Gold, 12x Sil­ber und 4x Bron­ze auf sich auf­merk­sam. Eine Woche zuvor zeig­ten die Grö­ße­ren bei den Ö Kurz­bahn­staats­meis­ter­schaf­ten in Wien mit vie­len schnel­len Zei­ten auf.

Im Jahr­gang 2013 wech­sel­ten sich Han­nah Motz und Mag­da­le­na Burg­stal­ler mit der Rei­hen­fol­ge am Podest ab. Gold ging über 50 m Schmet­ter­ling & Brust, sowie 100 m Lagen an Han­nah, wäh­rend Mag­da­le­na sou­ve­rän die 50 m Frei­stil für sich ent­schied. Für Han­nah gab es noch zusätz­lich zwei, und für Mag­da­le­na sogar drei Silbermedaillen.

Im glei­chen Jahr­gang bei den Bur­schen räum­te Mihail Cris­tea mit drei­mal Rang 2 und zwei­mal Rang 3 in jedem ange­tre­te­nen Bewerb einen Sto­ckerl­platz ab.Für die Jüngs­ten (8 Jah­re und jün­ger) ging es über die 25 m Stre­cken. Jakob Edt­ho­fer (2014) hol­te sich den Sieg im letz­ten Bewerb, den 25 m Brust, und ver­sil­ber­te sich in den drei ande­ren Lagen. Die erst 7‑jährige Vale­rie Bam­mer schwamm eben­falls über 25 m Brust zu Gold und sam­mel­te gesamt von jeder Medail­len­far­be ein Stück. Kom­plet­tiert wur­de die Medail­len­be­sche­rung von Niklas Bux­baum (8 Jah­re) mit Bron­ze über 25 m Freistil.

Eine Woche zuvor (24. bis 27.11.2022) waren die SVV-Rou­ti­niers bei den 10. Int. Ö Kurz­bahn­meis­ter­schaf­ten in der Aqua Nova in Wie­ner Neu­stadt am Start. Alle drei, Samu­el Schnei­der, Johan­na Maak und Sarah Föt­tin­ger, konn­ten zahl­rei­che per­sön­li­che Best­leis­tun­gen und Plat­zie­run­gen unter den Top-Schwim­mern Öster­reichs erzielen.

Herz­li­che Gra­tu­la­ti­on zu euren Leistungen!