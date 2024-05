In der Nacht auf den 17. Mai 2024 bra­chen bis­lang unbe­kann­te Täter in ein Fir­men­ob­jekt in Vöck­la­bruck ein. Laut Spu­ren­si­che­rung dürf­te es sich um meh­re­re Täter gehan­delt haben, die offen­bar über die Fas­sa­de des Objekts hoch­klet­ter­ten und über ein Fens­ter im Flach­dach in das Gebäu­de einstiegen.

Die Täter hat­ten das Fens­ter zuvor auf­ge­bro­chen. Art und Men­ge des gestoh­le­nen Guts und der Gesamt­scha­den, den die Täter bei dem Ein­bruch ver­ur­sacht haben, sind der­zeit noch nicht bekannt.

Die Feu­er­wehr unter­stütz­te bei der nächt­li­chen Arbeit der Poli­zei, wodurch eine pro­fes­sio­nel­le Spu­ren­si­che­rung gewähr­leis­tet wer­den konn­te. Wer hin­ter den gesi­cher­ten Spu­ren steckt, ist der­zeit Gegen­stand der Ermitt­lun­gen, berich­tet die Polizei.