Das Wet­ter mit den Tem­pe­ra­tu­ren passt, die Was­ser­tem­pe­ra­tu­ren an den Seen noch nicht, aber Trai­ning in den Park,- und Hal­len­bä­dern ist oK und die Renn­ge­rä­te für die Stra­ße und Wett­be­wer­be sind in Top­zu­stand. Also steht für eine erfolg­rei­che Tri­ath­lon Sai­son nichts mehr im Wege. So auch bei der Sek­ti­on Tri­ath­lon der Uni­on Gmun­den. Mit Alo­is Schlögl als Sek­ti­ons­lei­ter, der ja selbst akti­ver Tri­ath­let ist und sich so rich­tig in‘s Zeug legt, hat die Sek­ti­on Tri­ath­lon den rich­ti­gen Mann gewählt. Mitt­ler­wei­le zählt der Ver­ein über 20 akti­ve Mit­glie­der und die Zahl wächst stän­dig. Gro­ßen Wert legt dabei Alo­is Schögl auf die Jugend­ar­beit. Sehr stolz ist der Ver­ein auf die amtie­ren­de Ein­rad-Welt­meis­te­rin und Tri­ath­lon­ta­lent Anna Söser, aber auch auf die Lan­des­meis­ter im Tri­ath­lon in ihren Alters­grup­pen Arthur May­er und Jakob Edtho­fer als akti­ve Mitglieder.

Neben den jun­gen Talen­ten ist auch der Grün­der der Sek­ti­on Tri­ath­lon und x‑facher Medail­len­ge­win­ner bei Welt- und Euro­pa­meis­ter­schaf­ten Chris­ti­an Sied­litz­ki Mit­glied im Ver­ein. Wie schon beim OÖ. Tri­ath­lon­ver­band, wo er vor kur­zem zum Vize­prä­si­den­ten gewählt wur­de, möch­te er sei­ne Erfah­run­gen spe­zi­ell den jun­gen Sport­lern wei­ter­ge­ben. Sei­ne Erfah­run­gen sind natür­lich für alle Mit­glie­der im Tri­ath­lon­ver­ein Gold wert und kom­men Allen sehr zu Gute. Ziel des Ver­eins ist nicht nur die Kama­radschaft zu för­dern und Zie­le gemein­sam zu ver­fol­gen, son­dern auch der brei­ten Mas­se die Sport­art näher zu bringen.

Heu­te Sonn­tag 5.5.2024 wur­den in einem Foto Shoo­ting die neu­en Dres­sen prä­sen­tiert. Eine tol­le Idee war die Farb­wahl in den Gmun­de­ner Wap­pen­far­ben. Beson­de­rer Dank gilt den Spon­so­ren Uni­qa GA Traun­see, Volks­bank, Tim­ber Tra­ding Abwerz­ger, BWT und Gas­s­ner Edel­stahl­pools für die Unter­stüt­zung. Mit dabei ist auch als Spon­sor die See­lounge Gmun­den, wo auch gleich mit Caro und ihrem Team auf den gelun­ge­nen Neu­start und die neu­en Dres­sen ange­stos­sen wur­de. Somit kann auch die Sai­son mit hof­fent­lich vie­len Erfol­gen beginnen.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS