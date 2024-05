Eine bul­ga­ri­sche Berg­stei­ge­rin muss­te Sams­tag­mit­tag aus dem Klet­ter­steig am Mahdl­gupf mit dem Hub­schrau­ber gebor­gen werden.

Am 18. Mai 2024 um 12:00 Uhr brach eine 37-jäh­ri­ge Bul­ga­rin aus Wien gemein­sam mit zwei Freun­den in Rich­tung des 1.261 Meter hohen Mahdl­gupf in der Gemein­de Stein­bach am Atter­see auf. Als Auf­stiegs­rou­te wähl­ten sie den mit der Schwie­rig­keit D/E bewer­te­ten Klettersteig.

Wäh­rend des Auf­stiegs über den anspruchs­vol­len Klet­ter­steig wur­den die Kräf­te der Bul­ga­rin immer weni­ger und sie ver­lor — noch bevor sie dann in der Fol­ge den Not­ruf absetz­te — bereits ein­mal kurz den Halt. Der “Sturz” wur­de vom Klet­ter­steigs­et aufgefangen.

Gegen 16:30 Uhr ver­stän­dig­ten sie dann via Not­ruf die Ret­tungs­kräf­te. Die 37-Jäh­ri­ge muss­te vom Hub­schrau­ber der Flug­po­li­zei mit­tels Taus aus dem Klet­ter­steig geret­tet und ins Tal gebracht wer­den. Ihre bei­den Beglei­ter gin­gen nach der Ret­tung den Klet­ter­steig wei­ter auf den Gip­fel. Bei dem Vor­fall wur­de nie­mand ver­letzt, berich­tet die Polizei.