Gemein­sam mit der Tro­phy-Sie­ge­rin Bab­si May­er und ihrer MTB Kids Aca­de­my orga­ni­sier­te das Team der Salz­kam­mer­gut-Tro­phy und die Feri­en­re­gi­on „Dach­stein-Salz­kam­mer­gut“ heu­er wie­der ein MTB-Camp für Kids!

An obers­ter Stel­le stand beim Kin­der-MTB-Camp der Spaß und die Lei­den­schaft, gemein­sam am Bike unter­wegs zu sein. Mit Bab­si May­er und den Tro­phy-Gui­des lern­ten und feil­ten die Kids an zwei Tagen am Pump­track des Aus­tri­an Sports­re­sort Ober­traun und in der Bike-Are­na in spie­le­ri­scher Form an ihren fahr­tech­ni­schen Fähig­kei­ten. Natür­lich durf­te auch eine gemein­sa­me Aus­fahrt an das Ufer des Hall­stät­ter­see dabei nicht feh­len und ist eine Neu­auf­la­ge im nächs­ten Jahr geplant.

Für die Kids war es jeden­falls ein gelun­ge­ner Auf­takt in die bevor­ste­hen­de Bike-Sai­son, die mit der SCOTT Juni­or-Tro­phy am 14. Juli ihren Höhe­punkt erreicht.