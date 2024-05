Eröff­net mit der Kom­po­si­ti­on „PRAE­LU­DI­UM ALT-GMUND­NER FAY­EN­CEN“ für Vio­li­ne Solo von Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger durch einen Enkel sei­ner Eltern Franz und Lot­te König-Hol­ler­wö­ger begann die Dan­kes­fei­er für Ernst Grab­ner und sei­ne ein­zig­ar­ti­ge Samm­lung Alt-Gmund­ner Fay­en­cen (Kera­mi­ken ) am Don­ners­tag, 2. Mai 2024 im Rat­haus Gmunden.

Mit die­ser Urauf­füh­rung tön­te bereits die wech­sel­haf­te Geschich­te Gmun­dens und deren zau­ber­haf­ter Klang Alt-Gmund­ner Fay­en­cen bis in die Gegen­wart herein.

Der Bür­ger­meis­ter von Gmun­den, Mag. Ste­fan Krapf, lud die Stadt­ge­mein­de und aus­ge­wähl­te Per­sön­lich­kei­ten genau­so ein wie die Fami­lie des Gmund­ner Bau­meis­ters, Archi­tek­ten und Pio­niers des Sam­melns Alt-Gmund­ner Fay­en­cen, Franz König.Hollerwöger1914.1995) und sei­ner Frau Lot­te König-Hollerwöger.

Dabei hob er wie Mag. Dr. Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger auch in sei­ner Rede Prov. Mag. Dr. Alfred Wei­din­ger, wis­sen­schaft­li­che Geschäfts­füh­rung in der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Lan­des­kul­tur GmbH und des­sen Kol­le­gin Frau Dr.in Vero­ni­ka Schreck, die Samm­lungs­lei­te­rin für Kunst­ge­wer­be am OÖ Schloss­mu­se­um Linz, her­vor. Denn ihnen sei es mit zu ver­dan­ken, dass das Muse­um für Alt-Gmund­ner Kera­mik im Haus der Kera­mik am Rat­haus­platz 2 in die­ser Form ent­ste­hen konnte.

Ste­fan Krapf wür­dig­te Ernst Grab­ner als den gegen­wär­tig pro­fun­des­ten Ken­ner und Samm­ler Alt-Gmund­ner Kera­mik. Er dank­te der Fami­lie König-Hollerwöger.

Der Gmund­ner Kul­tur­re­fe­rent Dr. Andre­as Hecht unter­strich in sei­ner Anspra­che die bedeu­ten­den Leis­tun­gen von Ernst Grab­ner. Er bedank­te sich per­sön­lich bei Ernst Grab­ner für das von Franz König-Hol­ler­wö­ger geschaf­fe­ne Kera­mik­mo­dell der Stadt Gmun­den mit Traunsee..

Zu Ernst Grab­ner gewandt sag­te er:“ Du bist eine Per­sön­lich­keit, ein Prot­ago­nist mit Dei­ner Lei­den­schaft für Kera­mik und hast dadurch der Stadt Gmun­den ein ganz per­sön­li­ches Geschenk gemacht. Du bringst Dich sehr für das kul­tu­rel­le Leben in der Stadt Gmun­den ein. Dafür dan­ke ich Dir!“

Der in Wien leben­de, mit sei­ner Geburts­stadt sehr tief ver­bun­de­ne Wis­sen­schaft­ler, Künst­ler, For­scher, Autor Mag. Dr. Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger spann­te einen wei­ten Bogen in sei­ner Lau­da­tio auf Ernst Grab­ner. Wie­der­holt strich er her­vor die weit über die Lan­des­gren­zen rei­chen­de Visi­on des Kunst­sach­ver­stän­di­gers und Samm­lers Alt-Gmund­ner Fay­en­cen. Wie Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger mein­te, lie­be Ernst Grab­ner sei­ne Kera­mi­ken wie sei­ne Tie­re, ja er lebe mit ihnen.

Das Kera­mik­mu­se­um mit sei­nem Blick zum Grün­berg, Traun­stein, dem Rat­haus­platz und dem Traun­see bezeich­ne­te der Wie­ner Kul­tur­phi­lo­soph und His­to­ri­ker als eine ein­zig­ar­ti­ge Inspi­ra­ti­ons­quel­le Alt-Gmund­ner Keramik.

War­um sei­ne Mut­ter, Frau Lot­te König-Hol­ler­wö­ger ( 1924.2017), mehr als ein Jahr vor ihrem Tod die in ihrem allei­ni­gen Besitz befind­li­che Samm­lung Alt–Gmundner Fay­en­cen nach Wien in ein bekann­tes Auk­ti­ons­haus ver­kauft hat­te, wäre für Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger rät­sel­haft gewe­sen. Viel­leicht wäre es auch eine wei­se Ent­schei­dung gewe­sen. Ihr Sohn Rai­ner hät­te noch ver­sucht mit dem Gmund­ner Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf Kon­takt auf­zu­neh­men. Sie hät­te ihrem Sohn gesagt, er sol­le ganz schnell sein. Allein es war schon zu spät. Frau Dr.in Peschel-Wacha, die Stell­ver­tre­ten­de Direk­to­rin des Wie­ner Volks­kun­de­mu­se­ums ver­hin­der­te durch ihr Gut­ach­ten vor Gericht, dass die­se Samm­lung außer Lan­des gegan­gen und damit zer­ris­sen wor­den wäre. Sie hät­te damals gezit­tert bei den ent­pre­chen­den Verhandlungen.

Damit konn­te Ernst Grab­ner die gesam­te Samm­lung König-Hol­ler­wö­ger zurück­kau­fen und zurück­ho­len in die Stadt Gmun­den 2018.

Der Maler und Musi­ker Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger sprach auch über sei­ne Ernst Grab­ner, sei­ner Frau Eve­li­ne, sei­ner Fami­lie, der Stadt Gmun­den in Erin­ne­rung an sei­ne Eltern, ver­stor­be­nen Geschwis­ter Gün­ther und Ingrid, und beson­ders an den jüdi­schen, aus Gmun­den stam­men­den maler Hugo Dachin­ger aus Lon­don und der in Brno leben­den Holo­caust-Über­le­ben­den Eri­ka Bez­dič­ko­vá (1931–2020)

.

Hugo Dachin­ger, Puck (1908–1995), war der See­len­freund von Franz König-Hol­ler­wö­ger, der jeden Som­mer bis 1995 die­sen in Gmun­den besucht hat­te. Er schätz­te die Samm­lung Alt-Gmund­ner Fay­en­cen sehr. Genau­so wie Eri­ka Bez­dick­ová aus Brno, die als jüdisch-slo­wa­ki­sches Kind in das Kon­zen­tra­ti­ons- Ver­nich­tungs­la­ger Ausch­witz-Bir­ken­au depor­tiert wur­de, wo sofort ihre Eltern mit dem Gift­gas Zyklon B ermor­det wor­den waren.

Sie lieb­te Gmun­den, hat­te ein paar Schul­ver­an­stal­tun­gen mit Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger zusam­men, auch bei den Salz­kam­mer­gut-Fest­wo­chen im Stadt­thea­ter im Som­mer 2014. Als letz­te Freun­din von Lot­te König-Hol­ler­wö­ger wur­de für sie vom Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf ein eige­ner Emp­fang im Rat­haus Gmun­den im Advent 2017 gegeben.

Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger zeig­te das genau vor 60 Jah­ren erschie­ne­ne Buch „Alt-Gmund­ner Fay­en­cen“ sei­nes Vaters. Es wäre ja die ers­te bedeut­sa­me Inspi­ra­ti­ons­quel­le für Ernst Grab­ners Sam­meln Alt-Gmund­ner Fay­en­cen gewesen.

Der Wie­ner Kul­tur­phi­lo­soph und Autor vie­ler Bücher hob auch her­vor den star­ken Wil­len und die Tat­kraft sei­nes geschätz­ten Freun­des Ernst Grab­ner. Er hät­te mit Ernst Grab­ner eini­ge Varia­tio­nen zur Errich­tung eines Muse­ums Alt-Gmund­ner Kera­mik ab 2017 durchgespielt.

Im Sin­ne des Pio­niers des Sam­melns Alt-Gmund­ner Fay­en­cen wies Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger auf die Lie­be sei­nes Vaters zum Gei­gen­spiel. In die­sem Sin­ne kom­po­nier­te der Salz­kam­mer­gut-Ken­ner und Lieb­ha­ber auch einen außer­ge­wöhn­li­chen Jod­ler für Vio­li­ne Solo, genannt „GMUND­NER ZEI­TEN­JOD­LER KERA­MIK-ERIN­NERN 2024“ von Das engel­haf­te und so sphä­ri­sche Spiel sei­nes Gmund­ner Nef­fen auf sei­ner Gei­ge berühr­te alles Anwe­sen­den und Ernst Grab­ner, sei­ne Frau Eve­li­ne und Fami­lie sehr.

Es war nicht nur an die­sem denk­wür­di­gen Abend eine beson­de­re Wür­di­gung von Ernst Grab­ner und sei­ner Alt-Gmund­ner Kera­mik­samm­lung, son­dern auch mit der Urauf­füh­rung bei­der Kom­po­si­tio­nen von Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger eine Sternstunde.

Damit eröff­net der gebür­ti­ge Gmund­ner auch bald im Mühl­vier­tel sei­ne Orgel­kon­zert-Kul­tur­ver­an­stal­tun­ges­rei­he „Jod­ler – Land­ler – Anton Bruckner“.

Zuletzt zeig­te er Ernst Grab­ner und dem Publi­kum fei­er­lich sein neu erschie­ne­nes Buch „GOL­DI UND GOL­DIN­CHEN. Ein Mär­chen für Kin­der und Erwach­se­ne, die in sich ihr Kind füh­len“. Erst­mals wer­de auch in die­sem mit einer Col­la­ge von Bri­git­te und Peter Hau­ke auf das in sei­ner Art ein­zig­ar­ti­ge Muse­um Alt-Gmund­ner Fay­en­cen hingewiesen.

Ernst Grab­ner, sei­ne Frau Eve­li­ne Grab­ner und sei­ne Fami­lie erhielt ein von Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger in Dank­bar­keit gewid­me­tes Buchexemplar.

Ein Uren­kel von Franz und Lot­te König-Hol­ler­wö­ger teil­te einen eigens von Bri­git­te Hau­ke und des­sen Bru­der Rai­ner gestal­te­ten Dan­kes­fol­der an alle im Rat­haus Anwe­sen­den aus. Dazu zähl­te auch ein kan­di­scher Groß­cou­sin, der extra nach Gmun­den gereist war. Nach der Wür­di­gung durch Ton und Wort bat Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger Ernst Grab­ner ein paar Sät­ze zu sprechen.

Sei­ne Rede berühr­te alle Anwe­sen­den sehr. Denn er hob her­vor, dass sei­ne Samm­lung auch in Zukunft in Gmun­den blei­ben und der Öffent­lich­keit zugäng­lich sein möge. Auch, wenn sich wer den Ein­tritt von 3 Euro nicht leis­ten kön­ne, dür­fe ein dar­an inter­es­sier­ter Mensch sein Muse­um besuchen.

Sei­ne beson­de­re Ver­bun­den­heit mit der Erbin und Ehe­frau des 1995 ver­stor­be­nen Pro­fes­sor Franz König-Hol­ler­wö­ger, Frau Lot­te König-Hol­ler­wö­ger ver­band ihn eine beson­de­re Bezie­hung. Nur ihm hät­te sie man­che Alt-Gmund­ner Fay­en­cen ver­kauft und nicht dem bekann­ten Pro­fes­sor Dr. Leo­pold aus Wien, der auch ein begeis­ter­ter Samm­ler Alt-Gmund­ner Kera­mik gewe­sen sei.

Die Stadt Gmun­den hat­te nach Grab­ners beacht­li­cher Rede, in der er auch sei­ne welt­wei­ten Zusam­men­hän­ge zu den gro­ßen Samm­lun­gen die­ser Welt skiz­zier­te hat­te, zu einem reich­hal­ti­gen Buf­fet eingeladen.

Danach ging es direkt ins Haus der Kera­mik am Rat­haus­platz 2.

Der Zau­ber und die Atmo­sphä­re die­ses Kera­mik­mu­se­ums inspi­rier­te alle Besu­che­rin­nen und Besu­cher, die sehr ange­regt mit­sam­men Gesprä­che, oft auch mit dem Begrün­der die­ser Aus­stel­lung, Ernst Grab­ner selbst, geführt hatten.