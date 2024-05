Mit dem Hoch­be­gab­ten­för­de­rungs­pro­gramm „Talen­te­schmie­de“ set­zen die Tou­ris­mus­schu­len Bad Ischl einen bemer­kens­wer­ten neu­en Impuls zum oft beklag­ten Per­so­nal­man­gel in der Gas­tro­no­mie und dem Pro­blem des Wirtshaussterbens

„Es ist eine gro­ße Freu­de, mit die­sen top­mo­ti­vier­ten Jugend­li­chen zu arbei­ten“ mein­ten uni­so­no Dipl.- Päd.in Mar­lies Nah­mer (Restaurant/Bar) und Lorenz Pesen­dor­fer BEd (Küche), die bei­den Päd­ago­gen der auch als „A‑Team“ bezeich­ne­ten Talen­te­schmie­de. „Sie machen das alle frei­wil­lig am Abend, zusätz­lich zu einer anstren­gen­den Schul­wo­che – und oft wol­len sie noch gar nicht auf­hö­ren, so sehr bren­nen sie für die geho­be­ne und krea­ti­ve Gas­tro­no­mie“. Es sei ergänzt, dass auch die betei­lig­ten Päd­ago­gen viel per­sön­li­che Frei­zeit inves­tie­ren und sogar eine spe­zi­el­le Aus­bil­dung absol­vie­ren müs­sen, um die­ses Pro­gramm umset­zen zu dürfen.

Die Isch­ler Talen­te­schmie­de ist ein­ge­bet­tet in das euro­päi­sche „Echa“-Programm zur Talen­te För­de­rung, die Isch­ler Tou­ris­mus­schu­le ist die ers­te, die hoch­be­gab­te jun­ge Men­schen in einem hand­werk­lich-krea­ti­ven Metier beson­ders för­dert. „Ja, wir wol­len mehr machen“ erklär­ten die inter­es­sier­ten Schüler*innen bei einer ers­ten Befra­gung – und nach­dem an der Schu­le ein Kon­zept erar­bei­tet wor­den war, war der Kurs in einem Tag aus­ge­bucht, zahl­rei­che wei­te­re Inter­es­sen­ten muss­ten auf eine War­te­lis­te ver­trös­tet wer­den. Pro Jahr­gang dür­fen näm­lich nur vier Schüler*innen in der Küche und vier im Bereich Bar und Restau­rant teil­neh­men, damit arbei­ten alle Alters­stu­fen klas­sen­über­grei­fend zusammen.

„Wir haben in Öster­reich etwa 2.700 bis 2.800 hoch­be­gab­te Kin­der und Jugend­li­che. Die ken­nen wir, wir haben sie daten­mä­ßig erfasst und wir ver­su­chen, sie best­mög­lich zu unter­stüt­zen“, so wand­te sich Bil­dungs­di­rek­tor Mag. Dr. Alfred Klamp­fer an das Publi­kum in der Aula der Tou­ris­mus­schu­len. Immer­hin hat­te Ober­ös­ter­reichs obers­ter Bil­dungs­po­li­ti­ker zwei ande­re Ter­mi­ne abge­sagt, um bei dem groß­ar­ti­gen 8‑Gänge Menü im Salz­kam­mer­gut dabei sein zu können.

Mode­ra­tor Andre­as Nie­der­au­er inter­view­te in kur­zen Talk­run­den zahl­rei­che pro­mi­nen­te Gäs­te; Mag. Dr. Rupert Sodl, Lei­ter des ober­ös­ter­rei­chi­schen Hoch­be­gab­ten­pro­gram­mes mein­te: „Es braucht enorm viel Arbeit und hoch­be­gab­te Hän­de, damit solch ein Spit­zen­me­nü auf die Tel­ler kommt. Ich bin beein­druckt, was hier heu­te gebo­ten wird“.

Wort­ge­wandt und char­mant prä­sen­tier­ten die Schüler*innen jeden Gang und erläu­ter­ten die­sen kurz, ein wei­te­res Mit­glied des A‑Teams prä­sen­tier­te die dazu pas­sen­den Wei­ne. Die Nach­wuchs­ta­len­te bewie­sen auch Schlag­fer­tig­keit – auf die Fra­ge, wo man denn die Bach­kres­se gefun­den habe, mein­te der Schü­ler zackig: „Na, beim Bach halt“!

Das Publi­kum bestand über­wie­gend aus den Eltern und Fami­li­en­an­ge­hö­ri­gen der jun­gen Gas­tro­no­men, aber auch aus Ver­tre­tern der OÖ. Bil­dungs­di­rek­ti­on und des öffent­li­chen Lebens – unter ande­rem Tou­ris­mus­di­rek­tor Jakob Reit­in­ger oder WKO-Bezirks­chef Robert Ober­frank. Das A‑Team begeis­ter­te die Gäs­te mit Stan­gl­fi­schen vom Grill, einem gekühl­ten Erb­sen­süpp­chen mit Min­ze, einer Rein­an­ke auf Leind­ot­ter­öl-Spi­nat, gefolgt von mari­nier­tem Spar­gel auf Kres­se­creme mit knusp­ri­gem Dotter.

Es ging wei­ter mit Fluss­kreb­sen auf Grieß mit Gur­ke und Kren, ehe sich ein zart­ro­sa gebra­te­nes Rind mit grü­nem Spar­gel samt Tor­tel­lo­no und Senf­saat per­fekt mit einem Caber­net Mer­lot aus der Ther­men­re­gi­on ver­ein­te. Hei­del­bee­ren auf Top­fen mit Oli­ven­öl lei­te­ten die Abschluss­run­de ein, das Fina­le bestand aus einem affi­nier­ten Edel­schim­mel­kä­se vom Wein­gut Kra­cher in Ill­mitz mit flam­bier­ter Bir­ne auf knusp­ri­ger Brio­che, beglei­tet von einer Kra­cher-Spät­le­se. Der Espres­so Mar­ti­ni war schließ­lich der uner­war­te­te letz­te Höhe­punkt die­ses kuli­na­ri­schen Vorzeigeabends.

„Wir sind unge­mein stolz“ strahl­ten gemein­sam Direk­tor Mag. Wolf­gang Fal­ken­stei­ner und Fach­vor­stand Gün­ter Gader­bau­er, „es ist eine Freu­de zu sehen, wie sie alle für ihr A‑Team bren­nen“. Die bei­den dank­ten auch den zahl­rei­chen Spon­sor­fir­men, die die­ses Pro­jekt beglei­ten. Zum Kon­zept Talen­te­schmie­de gehö­ren auch vie­le Kon­tak­te zu nam­haf­ten Grö­ßen der Bran­che, eini­ge davon selbst Absol­ven­ten der Isch­ler Schu­le, was die Jugend­li­chen noch zusätz­lich moti­viert, sie ler­nen von gro­ßen Vor­bil­dern und sie sehen, wohin der Weg in Öster­reichs Top­gas­tro­no­mie füh­ren kann.

„Ich bin voll ger­ne in der Talen­te­schmie­de“ mein­te Teil­neh­me­rin Emi­ly Nutz, „denn ich ler­ne noch so viel über den nor­ma­len Koch­un­ter­richt hin­aus und ich kann mei­ne eige­nen Ideen krea­tiv aus­le­ben“. Ein gro­ßes Kom­pli­ment und ein herz­li­ches Dan­ke­schön an die­se hoch­be­gab­ten Tourismusschüler*innen, die am Ende die­ses Abends ihr Zer­ti­fi­kat ent­ge­gen­neh­men konn­ten – und die tags dar­auf um 8h00 wie­der die Schul­bank drück­ten! Viel Erfolg weiterhin!

Bericht: Mag. Alfred Rei­ma­ir / Fotos: TS-Reimair