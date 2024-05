Die renom­mier­te Künst­le­rin Chris­ti­ne Pahl hat im Kunst­haus „Ate­lier am Markt“ in Gmun­den ihre neu­es­te Aus­stel­lung „Nost­al­gie im neu­en Kleid“ fei­er­lich eröffnet.

Die Ver­nis­sa­ge, musi­ka­lisch umrahmt von Sieg­fried Stein­kog­ler, zog zahl­rei­che kunst­be­geis­ter­te Gäs­te an. In ihren Wer­ken ver­bin­det Chris­ti­ne Pahl his­to­ri­sche Gmund­ner Ansichts­kar­ten aus der Samm­lung von Hans Wag­ne­der mit Col­la­gen und Foto­über­ma­lun­gen sowie Ölbil­dern. Ihre Arbei­ten ent­füh­ren die Besu­cher in die Zeit um die Jahr­hun­dert­wen­de und las­sen Künst­ler wie Arnold Schön­berg und Richard Gerstl auf­le­ben, die einst in Gmun­den zu Gast waren. Mit ihrer Far­ben­spra­che ver­leiht Pahl der Nost­al­gie ein neu­es, fri­sches Gewand.

„Das ist ein beson­de­rer Abend im Froh­sinn der Far­ben! Soll­te die Lau­ne ein­mal einen Tief­punkt erlei­den, so wird in den Bil­dern und Far­ben die See­le wie­der posi­tiv gestimmt,“ betont Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf in sei­ner Anspra­che zur Eröff­nung der Aus­stel­lung. Die Aus­stel­lung ist Teil des Kul­tur­pro­gramms zur Kul­tur­haupt­stadt Salz­kam­mer­gut 2024 und mar­kiert gleich­zei­tig das zehn­jäh­ri­ge Bestehen des Kunst­hau­ses „Ate­lier am Markt“.

Ein wei­te­res High­light im Pro­gramm ist das Kon­zert „Neue Musik im Ate­lier“ mit öster­rei­chi­schen Kom­po­nis­ten, das am Sams­tag, den 1. Juli um 19:00 Uhr statt­fin­den wird.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer/fionet.at