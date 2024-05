Am Pfingst­sonn­tag wur­de die Was­ser­ret­tung Eben­see um 13:42 Uhr zu einem her­ren­lo­sen Boot am Ufer der Eben­seer Bucht alar­miert. Nach einer

Such­ak­ti­on konn­te die Poli­zei den Boots­be­sit­zer wohl­auf an Land antref­fen. Es stell­te sich her­aus, dass das Boot bewusst dort fest­ge­macht wur­de, um an Land

Klei­nig­kei­ten zu erle­di­gen. Bei dem Vor­fall kamen kei­ne Per­so­nen zu Scha­den, berich­tet die Wasserrettung.

Quel­le: ÖWR Ebensee