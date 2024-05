Im Haus Georg­stra­ße 29 in Gmun­den wird am Frei­tag, 17. Mai, um 17 Uhr eine Son­der­aus­stel­lung über den Maler, Gra­phi­ker und Por­trai­tis­ten Prof. Theo­dor Det­ter von Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf und Dr. Eli­sa­beth Schweeger, Künst­le­ri­sche Geschäfts­füh­re­rin der Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas Bad Ischl Salz­kam­mer­gut 2024, eröffnet.

Gebo­ren in Wien, ver­brach­te Det­ter sei­ne Jugend mit stren­ger Aus­bil­dung an der Kadet­ten­schu­le in Prag. 1905 stu­dier­te er als Schü­ler von Franz von Stuck an der Aka­de­mie der bil­den­den Küns­te in Mün­chen. Nach Aus­lands­auf­ent­hal­ten vor allem als Por­trai­tist in Deutsch­land, der Tsche­cho­slo­wa­kei und der Schweiz kam er 1945 nach Gmun­den. Es war in der Trau­see­stadt, wo er letzt­lich einen gro­ßen Freun­des­kreis sowie eine ent­spre­chen­de Atmo­sphä­re für sein künst­le­ri­sches Schaf­fen fand. Es folg­ten Arbei­ten und Aus­stel­lun­gen in Linz, Wien, Vaduz und zahl­rei­chen ande­ren Orten. Neben Por­traits wid­me­te sich der Künst­ler auch dem Gen­re­bild, dem Still­le­ben sowie Sze­ne­bil­dern unter ande­rem mit reli­giö­sen Inhal­ten, mit dem Ver­such, tra­di­tio­nel­le The­men in die neue Zeit zu übersetzen.

Theo­dor Det­ter ver­starb am 1. Novem­ber 1957 in Gmun­den, wo er ab den 1930er-Jah­ren arbei­te­te und ab 1945 dau­er­haft mit sei­ner Fami­lie leb­te. Er ist auch hier auf dem Stadt­fried­hof im Fami­li­en­grab beigesetzt.

Aus­ge­stellt wird eine Samm­lung, ein Aus­schnitt aus dem Werk und Leben des ober­ös­ter­rei­chi­schen Malers. Die in Pri­vat­be­sitz befind­li­che Samm­lung wur­de in den 1960er-Jah­ren von sei­nem Sohn Dr. Theo­dor Det­ter (1932 – 2016) begon­nen und kon­ti­nu­ier­lich erwei­tert und wird von sei­nem Enkel Theo­dor Det­ter (geb. 1971) fort­ge­führt. Sie beinhal­tet der­zeit 189 Bil­der, 21 Stück Plas­ti­ken und Skulp­tu­ren, unge­zähl­te Zei­tungs­aus­schnit­te über den Künst­ler sowie Fotos, Wer­bung, Gra­phi­ken und per­sön­li­che Gegenstände.

Die Son­der­aus­stel­lung im Haus Georg­stra­ße 29 ist von 18. Mai bis 19. Okto­ber geöff­net (Mi bis Fr 9 bis 12 Uhr, Sa 10 bis 14 Uhr).

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www.theodordetter.com