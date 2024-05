Ein LKW samt grö­ße­rem Kran­auf­bau ist Mitt­woch­nach­mit­tag auf der A1 West­au­to­bahn bei Vorch­dorf umge­stürzt. Der Unfall ende­te zum Glück glimpflich.

Der Unfall ereig­ne­te sich auf der A1 West­au­to­bahn in Fahrt­rich­tung Wien kurz vor der Auto­bahn­ab­fahrt Vorch­dorf. Ein LKW samt gro­ßem Kran­auf­bau stürz­te dabei um und kam im Bereich der Mit­tel­leit­schie­ne zum Liegen.

Der Kran rag­te in die Über­hol­spur der Gegen­fahr­bahn. Zwei Feu­er­weh­ren wur­den zur Per­so­nen­ret­tung alar­miert, der Len­ker blieb wie durch ein Wun­der aber zum Glück unver­letzt. Er konn­te sich selbst aus dem ver­un­fall­ten LKW befrei­en. Ein Spe­zi­al­ber­ge­un­ter­neh­men wur­de zur Ber­gung des Unfall­fahr­zeu­ges angefordert.

Die A1 West­au­to­bahn war in bei­den Fahrt­rich­tun­gen jeweils nur ein­spu­rig pas­sier­bar, sodass es sich in Rich­tung Wien etwa zwölf Kilo­me­ter weit zurück­stau­te, in Fahrt­rich­tung Salz­burg etwa acht Kilometer.

Quel­le: laumat/Matthias Lauber