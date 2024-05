Sams­tag­nach­mit­tag hat sich ein Hendl­grill­wa­gen bei einem Unfall über­schla­gen. Das Fahr­zeug hat­te 71.000 Liter Pro­pan­gas gela­den. Die Poli­zei eva­ku­ier­te den Bereich, da aku­te Explo­si­ons­ge­fahr bestand. Laut Poli­zei war die Len­ke­rin betrunken.

Am 25. Mai 2024 gegen 15:30 Uhr lenk­te eine 35-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck einen Lkw ent­lang der B1, als sie rechts in das Ban­kett kam, wodurch sich der Lkw über­schlug und auf der gegen­über­lie­gen­den Fahr­bahn­sei­te, auf der lin­ken Fahr­zeug­sei­te zum Lie­gen kam. Ein ent­ge­gen­kom­men­der Auto­fah­rer muss­te nach rechts in die angren­zen­de Wie­se aus­wei­chen, um eine Fron­tal­kol­li­si­on zu vermeiden.

Aku­te Explo­si­ons­ge­fahr — Gefah­ren­be­reich evakuiert

Beim Ein­tref­fen der Beam­ten an der Unfall­stel­le konn­te star­ker Gas­ge­ruch wahr­ge­nom­men wer­den, wes­halb alle Betei­lig­ten, sowie unbe­tei­lig­te Schau­lus­ti­ge umge­hend aus dem Gefah­ren­be­reich eva­ku­iert wur­den. Durch meh­re­re Poli­zei­strei­fen wur­de ein Sperr­kreis errich­tet und die Feu­er­wehr sowie das Rotes Kreuz ver­stän­digt bzw. angefordert.

Spe­zi­al­kräf­te der Feu­er­wehr für Gefah­ren­stof­fe führ­ten ers­te Mes­sun­gen betref­fend Explo­si­ons­ge­fahr im Sperr­kreis durch. Auf­grund der fest­ge­stell­ten aku­ten Explo­si­ons­ge­fahr muss­ten die Mes­sun­gen, wäh­ren das Gas wei­ter aus­trat, wie­der­keh­rend durch­ge­führt wer­den bis mit den Ber­gungs­ar­bei­ten begon­nen wer­den konnte.

LKW hat­te 71.000 Liter Gas geladen

Im Lkw befan­den sich vier Fla­schen Pro­pan­gas, wel­che laut Aus­kunft des Gefah­ren­stoff­kun­di­gen Organs ins­ge­samt 71.000 Liter Gas beinhal­te­ten. Nach der Frei­ga­be der Unfall­stel­le bzw. der Frei­ga­be durch das Gefah­ren­stoff­kun­di­ge Organ der Feu­er­wehr wur­de mit den Ber­gungs­ar­bei­ten begon­nen und in wei­te­rer Fol­ge die Fahr­bahn nach etwa sie­ben Stun­den wie­der freigegeben.

Len­ke­rin war betrunken

Bei der Len­ke­rin des Lkw ver­lief ein Alko­mat­test posi­tiv, wes­halb ihr der Füh­rer­schein vor­läu­fig abge­nom­men wur­de – sie wird ange­zeigt. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se nie­mand, berich­tet die Polizei.