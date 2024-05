Die jähr­li­che Rei­he von Schloss­kon­zer­ten im Gmund­ner See­schloss Ort ist ein Fix­punkt im som­mer­li­chen Kul­tur­ka­len­der der Traun­see­stadt. Das Reper­toire bei die­sen Kon­zer­ten für Blas­or­ches­ter auf höchs­tem musi­ka­li­schen Niveau ist unbe­schreib­lich viel­sei­tig. Von der klas­si­schen Blas­mu­sik über Rock­klas­si­ker, Jazz‑, Soul- und Big­band-Sounds bis zu aktu­el­ler, charts­taug­li­cher Musik ist alles im Pro­gramm ent­hal­ten. Am 5. Juni fin­det das ers­te der dies­jäh­ri­gen 14 Kon­zer­te statt – das letz­te am 4. September.

Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf wür­digt den Erfin­der und Inten­dan­ten der Schloss­kon­zer­te, den weit über die Gren­zen Gmun­dens und des Salz­kam­mer­guts hin­aus bekann­ten Kon­su­len­ten Franz Schind­lau­er: „Ihm gehen die guten Ideen nie aus, und genau so ein Fach­mann ist nötig, um die Rei­he der Schloss­kon­zer­te immer wie­der span­nend und auch für neu­es Publi­kum inter­es­sant zu gestal­ten. Dafür gebührt ihm gro­ßer Dank.“ Kul­tur­re­fe­rent Andre­as Hecht ergänzt: „Seit Jah­ren kom­men die Lieb­ha­ber und Lieb­ha­be­rin­nen von Blas­mu­sik aus nah und fern zu den Gmund­ner Schloss­kon­zer­ten ange­reist. Zwei der Grün­de dafür lie­gen in der Qua­li­tät der auf­tre­ten­den Kapel­len und natür­lich am male­ri­schen Ambiente.“

Die mitt­wö­chi­gen Schloss­kon­zer­te begin­nen jeweils um 19.30 Uhr und fin­den bei jeder Wit­te­rung statt. Ein­tritt: frei­wil­li­ge Spende.

Die dies­jäh­ri­gen Ter­mi­ne und Orches­ter im Überblick

5. Juni Mili­tär­mu­sik OÖ

12. Juni Stadt­mu­sik Wels

19. Juni OÖ Brassband

26. Juni Aka­de­mi­sche Blä­ser­phil­har­mo­nie Wien

3. Juli Blas­or­ches­ter der VOEST-Alpi­ne Linz

10. Juli Poli­zei­mu­sik OÖ

17. Juli Werks­ka­pel­le Ime­rys Ebensee

24. Juli Stadt­ka­pel­le Gmunden

31. Juli Werks­ka­pel­le Lenzing

7. August RAT Big Band

14. August Musik­ka­pel­le Pöllau

21. August Werks­ka­pel­le Lau­fen Gmunden-Engelhof

28. August Bezirks­ju­gend­or­ches­ter Gmunden

4. Sep­tem­ber Musik­ver­ein Pins­dorf & Blues Brothers



Wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen (nur bei Schön­wet­ter im See­schloss Ort):

Sonn­tag, 23. Juni, 11 Uhr | Salzkammergut-Frühschoppen

Frei­tag, 19. Juni, 19.30 Uhr | Jagag­sang und Hörnerklang

Sonn­tag, 4. August, 11 Uhr | Salzkammergut-Frühschoppen

Ein­tritt: frei­wil­li­ge Spen­de und freie Platzwahl.

Alle Infos im Inter­net auf schlosskonzerte-gmunden.at