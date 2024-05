Bei der „Schwar­ze Brü­cke“ in Stein­bach am Atter­see ist es am Sonn­tag zu einem Tauch­un­fall gekom­men. Ein Tau­cher wur­de in die Dekom­pres­si­ons­kam­mer nach Deutsch­land geflogen.

Ein 43-Jäh­ri­ger aus Nie­der­ös­ter­reich unter­nahm am 26. Mai 2024 gegen Mit­tag mit Kol­le­gen einen Tauch­aus­flug im Bereich der soge­nann­ten “Schwar­zen Brü­cke” am Atter­see im Orts­ge­biet Stein­bach am Atter­see. Die Grup­pe tauch­te auf etwa 45 Meter Tie­fe ab, wobei der 43-Jäh­ri­ge in wei­te­rer Fol­ge plötz­lich Pro­ble­me mit dem Druck­aus­gleich bekam. Er ver­harr­te des­halb noch etwa eine Stun­de in der Tie­fe von etwa sechs Metern, jedoch alar­mier­ten sei­ne Beglei­ter sodann den Notarzt.

Der Tau­cher wur­de zur Abklä­rung mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber “Mar­tin 3” in eine Dekom­pres­si­ons­kam­mer nach Deutsch­land geflogen.