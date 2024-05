Die ÖVP Stadt­par­tei Vöck­la­bruck hat nun offi­zi­ell eine neue Obfrau. Pia Kast­ner war bereits geschäfts­füh­ren­de Obfrau der ÖVP in der Stadt Vöck­la­bruck, nun wur­den sie und ihr Team am Stadt­par­tei­tag von den anwe­sen­den ÖVP Mit­glie­dern mit vol­ler Unter­stüt­zung ein­stim­mig gewählt.

“Beim Stadt­par­tei­tag der ÖVP Vöck­la­bruck wur­den die Wei­chen für eine viel­ver­spre­chen­de Zukunft gestellt! Ich freue mich über den neu­ge­wähl­ten Vor­stand und auf eine gute Arbeit für Vöck­la­bruck. Gemein­sam wer­den wir an Visio­nen für Vöck­la­bruck arbei­ten und unse­re Lieb­lings­stadt wei­ter­ent­wi­ckeln und gestal­ten“, sagt Vize­bür­ger­meis­ter David Soucek-Hofmann.

Die Schwer­punk­te sol­len wei­ter­hin auf leist­ba­rem Eigen­heim, alters­ge­rech­tem Woh­nen und einer leben­di­gen Innen­stadt lie­gen. Dabei sei ein inno­va­ti­ves Stadt­mar­ke­ting wich­tig, und ein Blick auf die Wirt­schafts­be­trie­be in der Stadt. Die Stadt und das Stadt­zen­trum sol­len ein Platz zum Ver­wei­len und Wohl­füh­len sein, aber des­we­gen nicht auf die Betrie­be im Zen­trum ver­ges­sen wer­den. Die ÖVP Vöck­la­bruck will die Kin­der­gär­ten und Bil­dungs­ein­rich­tun­gen stär­ken, sowie das Sport- und Kul­tur­ange­bot in der Stadt aus­bau­en und unter­stüt­zen. Das The­ma Sicher­heit sei ein wei­te­rer Punkt, den es näher zu betrach­ten gäbe.

Stadt­par­tei­ob­frau Pia Kast­ner ergänzt: „Gemein­sam wer­den wir an die­sen Zie­len arbei­ten, um Vöck­la­bruck noch lebens­wer­ter zu machen! Der Vor­stand wur­de mit 100 % Ver­trau­en aus­ge­stat­tet. Das und der vol­le Saal zei­gen das gro­ße Ver­trau­en und die Unter­stüt­zung durch die zahl­rei­chen Vöck­la­bru­cker ÖVP-Mitglieder.“

Die neu­ge­wähl­te Obfrau bedank­te sich bei den Ehren­gäs­ten LAbg. Bgm. Chris­ti­an Mader, den ehe­ma­li­gen Bür­ger­meis­tern Her­bert Brun­stei­ner und Eli­sa­beth Kölb­lin­ger, sowie bei der Euro­pa­ab­ge­ord­ne­ten und EU-Wahl Spit­zen­kan­di­da­tin Ange­li­ka Win­zig für ihre Teil­nah­me und Unter­stüt­zung. „Wir haben ein enga­gier­tes neu­es Team in der Bezirks­haupt­stadt, das sich mit Lei­den­schaft für die Stadt und ihre Bewoh­ner ein­setzt. Ich wün­sche dem Team alles Gute“, sagt Bezirks­par­tei­ob­mann LAbg. Chris­ti­an Mader.