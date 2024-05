Die Regi­on Gmun­den darf einen neu­en erfolg­rei­chen Jung­un­ter­neh­mer begrü­ßen. Sascha Huber ist den Groß­teil sei­nes Lebens in Gmun­den auf­ge­wach­sen, hat das BG Gmun­den besucht und dann sei­nen Matu­raab­schluss in der HAK Gmun­den absol­viert. Zudem hat er ins­ge­samt knapp 10 Jah­re im Tri­kot der SV Gmund­ner Milch Fuß­ball gespielt.

Laut eige­nen Aus­sa­gen war Sascha nicht wirk­lich der Bes­te oder moti­vier­tes­te Schü­ler. Er wuss­te nur, dass er eines Tages im Fit­ness-/Ge­sund­heits­be­reich beruf­lich aktiv wer­den möchte.

Mit 21 Jah­ren zum Unternehmer

Nach 2 Ange­stell­ten­ver­hält­nis­sen als Fit­ness­trai­ner in der Q‑Lounge in Alt­müns­ter und im Fit­ness­stu­dio Team Unge­heu­er hat er mit 21 Jah­ren den Schritt ins Unter­neh­mer­tum gewagt. Ohne Vor­kennt­nis­se hat er sich dazu ent­schie­den, ein eige­nes Online Busi­ness im Gesund­heits­be­reich zu star­ten und mit der Fir­ma Zin­zi­no als Fran­chise­part­ner zu kooperieren.

Inter­na­tio­nal erfolg­reich unterwegs

3 Jah­re spä­ter ist er mitt­ler­wei­le in Mar­bel­la wohn­haft (wobei er immer wie­der ger­ne auf Besuch in die Hei­mat kommt), war bereits natio­nal und inter­na­tio­nal auf ver­schie­de­nen Büh­nen vor bis zu 2.500 Men­schen Spea­k­er, war für jeweils 2 Mona­te in Zypern, Dubai, Mexi­ko und San­si­bar unter­wegs, hat ein eige­nes Buch über ganz­heit­li­che Gesund­heit geschrie­ben und hat sich eine Orga­ni­sa­ti­on mit knapp 11.500 Kun­den und einem geschätz­ten Jah­res­um­satz von 3.000.000€ aufgebaut.

Dies hat auch dafür gesorgt, dass er im Alter von 23 Jah­ren das jüngs­te Lea­der Coun­cil Mit­glied welt­weit der Fir­ma Zin­zi­no wur­de. Es freut zu sehen, dass jun­ge Erwach­se­ne aus unse­rer Regi­on sich wagen so einen Weg zu gehen.