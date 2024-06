Mit dem Tod und dem Ster­ben sind vie­le rest­los über­for­dert. Um in die­sen extre­men Zei­ten eine hel­fen­de Hand zu rei­chen, grün­de­te vor 25 Jah­ren eine Hand­voll Idea­lis­ten die Hos­piz­be­we­gung Gmun­den. Zwei­ein­halb Jahr­zehn­te spä­ter wur­de nun im gast­li­chen Ambi­en­te des Betreu­ungs­zen­trums Schloss Cum­ber­land das Jubi­lä­um ver­dien­ter­ma­ßen gefeiert.

„Fit und flott“ zu sein ist sozu­sa­gen die Devi­se unse­rer Zeit. Doch es kommt der Moment, an dem dar­an nicht mehr zu den­ken ist. An dem in einer leis­tungs­ori­en­tier­ten Gesell­schaft kei­ner­lei Leis­tung mehr erbracht wer­den kann.

Hier kommt die Hos­piz­be­we­gung ins Spiel – und zwar ganz indi­vi­du­ell mit dem, was gera­de gebraucht wird. Und das ist von Mensch zu Mensch unter­schied­lich. Kos­ten­los und unab­hän­gig von Nati­on, Reli­gi­on oder Welt­an­schau­ung. Und dann kommt der Moment, an dem der oder die Betreu­en­de zu hören bekommt: „Gut, dass du da bist!“

Mann der aller­ers­ten Stun­de war Dr. Hel­mut Mit­ten­dor­fer, damals Ober­arzt für Chir­ur­gie am Kran­ken­haus Gmun­den. Noch heu­te, 25 Jah­re spä­ter, steht er der Hos­piz­be­we­gung Gmun­den als Obmann vor, rund um sich ein Team aus 20 ehren­amt­li­chen und 2 haupt­amt­li­chen Mitarbeiter:innen. „Die Hos­piz- und Pal­lia­tiv-Care ist aus dem Ehren­amt gewach­sen“, resü­mier­te die Lei­te­rin der Pal­lia­tiv­sta­ti­on am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck und Vor­sit­zen­de des Lan­des­ver­ban­des Hos­piz Ober­ös­ter­reich, Dr. Chris­ti­na Grebe.

Gmun­dens Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf hat erst im Vor­jahr anläss­lich des Todes sei­nes Vaters selbst Erfah­run­gen mit der Hos­piz­be­we­gung gemacht und denkt dank­bar zurück an Ein­fühl­sam­keit und Nächs­ten­lie­be. Mit „Hoch­ach­tung und Aner­ken­nung“ bedank­te sich der Obmann bei sei­nem Team und bei sei­ner Frau Dr. Eva Mit­ten­dor­fer, weil sie den Viel­be­schäf­tig­ten immer noch aus­hal­te. Umge­kehrt drück­ten die Mit­ar­bei­te­rin­nen ihrem Lang­zeit-Obmann ihre Wert­schät­zung aus.

Mit beson­de­rer Vor­freu­de war der Fest­red­ner des Abends, Psy­cho­the­ra­peut Dr. Arnold Mett­nit­zer, erwar­tet wor­den. Er gab sei­ner Zuhö­rer­schaft eini­ge „Grund­ko­or­di­na­ten geglück­ten Lebens“ mit auf den Weg: Mit­ein­an­der und eine Balan­ce zwi­schen Geben und Neh­men, das Erleb­nis, etwas zu kön­nen, und Humor. Und ganz wich­tig: „think out­side the box“ – salopp for­mu­liert, über den Tel­ler­rand der eige­nen Bequem­lich­keit hin­aus­zu­schau­en. Und einer sei­ner schöns­ten Sät­ze an die­sem denk­wür­di­gen Abend: „über die irdi­sche Exis­tenz hin­aus hof­fen mit dem Wort ‚viel­leicht‘!“