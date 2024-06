Am Sonn­tag dem 9. Juni 2035 fand der 43. Ober­bank Tos­ca­nal­auf Gmun­den statt und zog erneut zahl­rei­che Läu­fe­rin­nen und Läu­fer sowie begeis­ter­te Zuschau­er an. Das Event, prä­sen­tier­te sich bei idea­lem Lauf­wet­ter und bot sowohl für Pro­fis als auch für Frei­zeit­läu­fer ein span­nen­des und abwechs­lungs­rei­ches Programm.

Mit über 440 Teil­neh­mern erfreu­te sich die Lauf­ver­an­stal­tung reger Betei­li­gung. Beson­ders erfreu­lich war die star­ke Betei­li­gung an den Kin­der- und Jugend­läu­fen, bei denen mehr als 200 jun­ge Ath­le­ten an den Start gin­gen. „Ich bedan­ke mich bei mei­nem Team und bei den zahl­rei­chen Hel­fern und Hel­fe­rin­nen am Tag der Ver­an­stal­tung“, so Orga­ni­sa­tor Rudolf Aigner.

In den Haupt­läu­fen gab es span­nen­de Wett­kämp­fe und her­aus­ra­gen­de Leis­tun­gen. Über die 8,3‑Kilometer-Distanz setz­te sich Phil­ipp Ober­mül­ler von der Sport­uni­on Bad Leon­fel­den in einer Zeit von 26:50 Minu­ten durch. Auf den Plät­zen zwei und drei folg­ten Paul Rutt­mann (Haas Hüte Gmun­den, 27:34) und Andre­as Lahn­in­ger (29:01). Bei den Damen tri­um­phier­te Nata­lie Möl­lin­ger von DNA Sport in 34:55 Minu­ten. Ihr folg­ten Katha­ri­na Lahn­in­ger (Haas Hüte Gmun­den, 36:11) und Iris Mayr-Nie­der­mo­ser (37:32).

Auch der 4,2‑Kilometer-Lauf war von hoch­klas­si­gen Leis­tun­gen geprägt. Josef Grund­bich­ler vom Salz­burg Trail­run­ning Fes­ti­val gewann das Ren­nen in 13:00 Minu­ten, gefolgt von Peter Bucheg­ger (Lauf­run­de Traun­see Pan­thers, 13:11) und Andre­as Raff­ler (13:38). Bei den Damen war Ange­la Grund­bich­ler mit 15:54 Minu­ten die Schnells­te und ließ Marie Brum­mer (PSV Wels Leicht­ath­le­tik, 16:43) und Katha­ri­na Auin­ger (WSV VB Scharn­stein, 17:22) hin­ter sich.

Ein High­light des dies­jäh­ri­gen 43. Ober­bank Tos­ca­nal­auf Gmun­den war die Ein­füh­rung des Fun Run & Walk über 4,2 Kilo­me­ter. Die­ser Lauf wur­de mit Zeit­mes­sung, aber ohne Wer­tung durch­ge­führt und bot somit auch Ein­stei­gern und Hob­by­läu­fern die Mög­lich­keit, Teil des Events zu sein und die Freu­de am Lau­fen zu erleben.

Mit Span­nung wird bereits der 44. Ober­bank Tos­ca­nal­auf erwar­tet, der auch im nächs­ten Jahr wie­der zahl­rei­che Sport­be­geis­ter­te an den male­ri­schen Traun­see locken wird.

Fotos: SPORT­UNI­ON Gmunden