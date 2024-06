Unbe­kann­te Täter bra­chen in der Nacht zum 22. Juni 2024 in drei Fir­men im Indus­trie­ge­biet in Schwar­zen­bach in der Gemein­de St. Wolf­gang ein. Die Täter erbeu­te­ten Bargeld.

Bei allen drei Fir­men ver­wen­de­ten die Unbe­kann­ten ein Flach­werk­zeug, mit dem sie Fens­ter auf­zwäng­ten und so ins Inne­re der Gebäu­de gelang­ten. In den Räum­lich­kei­ten bra­chen sie dann Con­tai­ner auf und stah­len Bar­geld. Auf­grund der bis­he­ri­gen Ermitt­lun­gen gehen die Kri­mi­na­lis­ten davon aus, dass es sich um zwei Täter han­delt, so die Polizei.

Die Poli­zei bit­tet um sach­dien­li­che Hin­wei­se an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bad Ischl unter der Tele­fon­num­mer +43(0)59133 4103.