Was bedeu­ten die Ergeb­nis­se der Wah­len zum Euro­päi­schen Par­la­ment? Wie könn­te die nächs­te EU-Kom­mis­si­on zusam­men­ge­setzt sein? Neben Kli­ma­kri­se, Asyl­re­geln und euro­päi­scher Sicher­heits­po­li­tik – vor wel­chen neu­en Auf­ga­ben und Her­aus­for­de­run­gen ste­hen die neu zusam­men­ge­setz­ten EU-Gre­mi­en? Und was bedeu­tet dies alles für Öster­reich und spe­zi­ell Ober­ös­ter­reich? Mit die­sen Fra­gen beschäf­tigt sich der Vor­trag mit dem Titel „Wohin steu­ert die EU? Die Fol­gen der Euro­pa-Wah­len“ des Euro­pa-Exper­ten Otmar Laho­dyn­sky am Don­ners­tag, 27. Juni, 18.30 Uhr, im Rat­haus in Gmunden.

Der in Linz gebo­re­ne Jour­na­list – lang­jäh­ri­ger Brüs­sel-Kor­re­spon­dent der Tages­zei­tung „Die Pres­se“, Außen­po­li­tik-Chef des „Kurier“ und EU-Redak­teur beim Nach­rich­ten­ma­ga­zin „pro­fil“ – ist auch ehren­amt­li­cher Prä­si­dent der „Asso­cia­ti­on of Euro­pean Jour­na­lists“ (AEJ). Er ist Co-Autor des ers­ten Schul­buchs über die EU, „EU for you!“, das bereits in sie­ben fremd­spra­chi­gen Aus­ga­ben vorliegt.

Laho­dyn­sky hat mit vie­len bedeu­ten­den Euro­pa­po­li­ti­kern Inter­views geführt: Von Ange­la Mer­kel bis Jean-Clau­de Jun­cker und José Bar­ro­so, dazu noch mit Gene­ral­se­kre­tä­ren der UNO oder NATO.

Der oft am Traun­see leben­de Jour­na­list schreibt – u. a. in den OÖN – auch über The­men des Salz­kam­mer­guts, von den „Land­lern“ bis zum Wider­stand gegen das NS-Regime.

Vor kur­zem erschien sein Buch „Kroa­ti­ens Heim­kehr nach Euro­pa“, in dem er die Unter­stüt­zung Öster­reichs bei der Unab­hän­gig­keit und beim EU-Bei­tritt anhand von Inter­views mit Zeit­zeu­gen und Akten des Außen­mi­nis­te­ri­ums analysiert.

Vor­trag „Wohin steu­ert die EU? Die Fol­gen der Euro­pa-Wah­len“ von und mit Otmar Lahodynsky

Don­ners­tag, 27. Juni 2024, 18.30 Uhr

Rat­haus Gmunden

Der Ein­tritt ist frei.