Kos­ten­lo­ser drei­tä­gi­ger Foto­gra­fie-Work­shop in Bad Goisern.

Dau­er: 19., 20. Und 21. Juli 2024 ab 9:00 Uhr

Ort: Ste­pha­ne­um in Bad Goi­sern am Hallstättersee

Info & Anmel­dung: Bit­te an touch@artecontacto.org, Betreff: Work­shop Bad Goisern.

Von 16. bis 23. Juli fin­det im Ste­pha­ne­um in Bad Goi­sern eine Aus­stel­lung und Foto­gra­fie-Work­shops statt. Blin­de und sehen­de Teilnehmer:innen arbei­ten zusam­men und die Ergeb­nis­se wer­den vor Ort in tak­ti­le Foto­gra­fien umge­wan­delt. So kön­nen alle gleich­be­rech­tigt am Pro­duk­ti­ons­pro­zess teil­neh­men und die gemein­sam erschaf­fe­nen Bil­der begreifen.

Orga­ni­siert von Arte­Con­Takto fin­det das Pro­gramm in Zusam­men­ar­beit mit dem Ver­ein OTE­LO, der Hilfs­ge­mein­schaft der Blin­den und Seh­schwa­chen Öster­reichs und der Essl Foun­da­ti­on im Rah­men der Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas, Bad Ischl 2024, statt. Das The­ma der Aus­stel­lung und der gemein­sa­men Bild­pro­duk­ti­on dreht sich um Iden­ti­tät und kul­tu­rel­le Vielfalt.

Die Workshops

Die Work­shops wer­den am 19., 20. und 21. Juli statt­fin­den. Sie kön­nen sich für einen, zwei, oder drei Tage anmel­den. Die Teil­nah­me ist kos­ten­los, Sie brau­chen kei­ne pro­fes­sio­nel­le Kame­ra, Sie kön­nen seh­be­hin­dert sein oder nicht. Das ein­zi­ge, was Sie mit­brin­gen müs­sen, ist ein star­kes Inter­es­se an der künst­le­ri­schen Zusam­men­ar­beit. Die Teilnehmer:innen orga­ni­sie­ren ihre Rei­se und Unter­kunft selbst. Die Ergeb­nis­se wer­den Teil der Aus­stel­lung im Ste­pha­ne­um im Rah­men der Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas Bad Ischl 2024.

Anmeldung und Teilnahmebedingungen

Wenn Sie bereits künst­le­risch tätig waren, las­sen Sie es uns wis­sen. Ein kur­zer Lebens­lauf sowie eine kur­zes Moti­va­ti­ons­schrei­ben ermög­li­chen uns, mehr über Sie zu erfahren.

Erwei­ter­te Anmel­de­frist: 9. Juli 2024

Hintergrund

Die Metho­dik der Work­shops wur­de im Lau­fe von 10 Jah­ren ent­wi­ckelt und ver­fei­nert und basiert auf par­ti­zi­pa­ti­ver For­schung, Kunst­hand­werk, 3D-Druck und Bar­rie­re­frei­heit in der Kunst. Die Ergeb­nis­se wer­den in Zusam­men­ar­beit mit “OTE­LO Goi­sern — Zukunft. Craft. Kunst. Kul­tur” pro­du­ziert. Dabei wird inno­va­ti­ve Tech­no­lo­gie (Pho­to­gram­me­trie und 3D-Druck) mit tra­di­tio­nel­lem Hand­werk in Ein­klang gebracht. Mit Hil­fe von ober­ös­ter­rei­chi­schen Hand­wer­kern wer­den die Pro­to­ty­pen in Reli­efs auf Quell­pa­pier, Filz, Holz und Leder umge­setzt, um sie für alle Betei­lig­ten “begreif­bar” zu machen.

Ablauf der Ausstellung und der Workshops

16. Juli 2024: Aus­stel­lungs­er­öff­nung. Die vor­han­de­nen Wer­ke aus ande­ren Work­shops wer­den gezeigt und das Medi­um der tak­ti­len Foto­gra­fie wird erläutert.

Aus­stel­lungs­er­öff­nung. Die vor­han­de­nen Wer­ke aus ande­ren Work­shops wer­den gezeigt und das Medi­um der tak­ti­len Foto­gra­fie wird erläutert. 19–21.Juli 2024: Work­shop für blin­de und sehen­de Foto­gra­fen zum The­ma “Iden­ti­tät und kul­tu­rel­le Viel­falt”. Par­al­lel und als Teil des Work­shops begin­nen wir mit der Pro­duk­ti­on der neu­en Arbei­ten (in hand­werk­li­chen Tech­ni­ken und auf Schwell­pa­pier Dru­cke), danach gemein­sa­mes Tes­ten, Bear­bei­ten und Verbessern.

Work­shop für blin­de und sehen­de Foto­gra­fen zum The­ma “Iden­ti­tät und kul­tu­rel­le Viel­falt”. Par­al­lel und als Teil des Work­shops begin­nen wir mit der Pro­duk­ti­on der neu­en Arbei­ten (in hand­werk­li­chen Tech­ni­ken und auf Schwell­pa­pier Dru­cke), danach gemein­sa­mes Tes­ten, Bear­bei­ten und Verbessern. 23.Juli 2024: Inte­gra­ti­on der neu­en Arbei­ten in die Aus­stel­lung und Finissage

Inte­gra­ti­on der neu­en Arbei­ten in die Aus­stel­lung und Finissage August-Okto­ber 2024: Erstel­lung far­bi­ger 3D-Dru­cke eini­ger Werke

Erstel­lung far­bi­ger 3D-Dru­cke eini­ger Werke Novem­ber 2024 – Febru­ar 2025: Das Pro­jekt und sei­ne Ergeb­nis­se wer­den bei der 15. Havan­na Bien­na­le auf Kuba gezeigt. Auch dort fin­den wie­der Work­shops für blin­de und sehen­de Men­schen statt.

Zielpublikum und Zukunftsvision

Das Work­shop-Pro­gramm rich­tet sich direkt an eine Bevöl­ke­rungs­grup­pe, die tra­di­tio­nell von der bil­den­den Kunst­sze­ne aus­ge­schlos­sen ist, sowohl als Besucher:innen als auch als Produzent:innen. Auf die­se Wei­se wird eine Brü­cke zur zeit­ge­nös­si­schen Kunst geschla­gen und Sie wer­den aktiv in das kul­tu­rel­le Gesche­hen ein­be­zo­gen. Wir stre­ben nicht nur dau­er­haf­te Lösun­gen für die Zugäng­lich­keit von Kunst und Kul­tur an, son­dern wol­len auch einen Dia­log über kul­tu­rel­le Viel­falt und Iden­ti­tät anfeuern.

Wir freu­en uns, Sie schon bald per­sön­lich ken­nen zu lernen.

Moritz Neumüller,

ArteConTacto