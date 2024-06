Auf­grund von Graf­fi­ti ermit­tel­ten Beam­te der Poli­zei und dabei konn­ten sie nach inten­si­ven Ermitt­lun­gen zwei Jugend­li­che im Alter von 14 und 15 Jah­ren aus dem Bezirk Salz­burg-Umge­bung aus­for­schen. Die bei­den Jugend­li­chen ver­üb­ten in der Nacht des 01. Mai 2024 in den Bezirk Gmun­den und Salz­burg-Umge­bung meh­re­re Sach­be­schä­di­gun­gen in Form von Graf­fi­ti. Sie zeig­ten sich größ­ten­teils gestän­dig und gaben an, dies aus Lan­ge­wei­le ver­übt zu haben. Der ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich im vier­stel­li­gen Euro­be­reich. Sie wer­den bei der Staats­an­walt­schaft ange­zeigt, teilt die Poli­zei mit.