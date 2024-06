In Traun­kir­chen klick­ten für einen inter­na­tio­nal gesuch­ten Dro­gen­händ­ler die Handschellen.

Kürz­lich lang­te beim Lan­des­kri­mi­nal­amt Ober­ös­ter­reich die Infor­ma­ti­on ein, dass ein mit­tels euro­päi­schem Haft­be­fehl aus Deutsch­land gesuch­ter por­tu­gie­si­scher Staats­bür­ger in Ober­ös­ter­reich auf­häl­tig sei. Die­ser soll im Jahr 2018 in Deutsch­land einen Han­del mit Sucht­mit­tel betrie­ben haben.

Fest­nah­me in Traunkirchen

Im Zuge der Fahn­dungs­er­mitt­lun­gen konn­te der 40-jäh­ri­ge Por­tu­gie­se am 20. Juni 2024 gegen 14:40 Uhr am Traun­see in der Gemein­de Traun­kir­chen loka­li­siert und fest­ge­nom­men wer­den. Nach Rück­spra­che mit der zustän­di­gen Staats­an­walt­schaft Wels wur­de der Mann in die Jus­tiz­an­stalt Wels ein­ge­lie­fert. Dort befin­det er sich in Aus­lie­fe­rungs­haft, so die Polizei.