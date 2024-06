Nach einem Auf­fahr­un­fall am Sams­tag muss­te ein Auto­fah­rer sei­nen Füh­rer­schein abge­ben. Laut Poli­zei saß der Mann betrun­ken hin­ter dem Steuer.

Am 1. Juni 2024 um 17 Uhr ereig­ne­te sich in Gmun­den ein Auf­fahr­un­fall zwi­schen zwei PKW. Eine 44-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den lenk­te ihren PKW auf der Ohls­dor­fer­stra­ße aus Rich­tung Gmun­den kom­mend in Rich­tung Ohls­dorf. Hin­ter ihr fuhr ein 41-jäh­ri­ger Bos­ni­er aus dem Bezirk Gmun­den, wel­cher schließ­lich auf das Heck des PKW der 44-Jäh­ri­gen auf­fuhr, als die­se nach rechts abbie­gen wollte.

Len­ker war betrun­ken — Füh­rer­schein abgenommen

Wie es zu dem Auf­fahr­un­fall kam, ist der­zeit Gegen­stand der Ermitt­lun­gen. Die 44-Jäh­ri­ge wur­de bei dem Unfall unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und sie wur­de nach der Erst­ver­sor­gung durch die Ret­tung in ein Kran­ken­haus gebracht. Der 41-Jäh­ri­ge blieb offen­bar unverletzt.

Mit bei­den Len­kern wur­de ein Alko­test durch­ge­führt, wel­cher bei dem 41-jäh­ri­gen Bos­ni­er posi­tiv ver­lief. Der Füh­rer­schein wur­de ihm an Ort und Stel­le abge­nom­men. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand Sach­scha­den, berich­tet die Polizei.