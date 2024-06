Das Wohn­haus der Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich in Scharn­stein hat mit Chris­toph Auin­ger einen neu­en Lei­ter: Er und sein Team von 26 Mitarbeiter*innen beglei­ten 20 Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung, die im Lebens­hil­fe-Wohn­haus in Scharn­stein wohnen.

Chris­toph Auin­ger ist über den Zivil­dienst zum Lebens­hil­fe-Wohn­haus in Scharn­stein gekom­men und geblie­ben. Der neue Lei­ter des Wohn­hau­ses ist gelern­ter Koch und Kon­di­tor und star­te­te 2011 als Quer­ein­stei­ger in den Sozi­al­be­reich. Berufs­be­glei­tend absol­vier­te er die erfor­der­li­chen Fach­aus­bil­dun­gen, im Juni 2024 schließt er die Aus­bil­dung zum diplo­mier­ten Sozi­al­be­glei­ter ab.

Mit Men­schen zu arbei­ten bedeu­tet für mich mit den Men­schen zu leben. Des­halb ist mein Beruf hier im Lebens­hil­fe-Wohn­haus sehr erfül­lend. Hier kann ich mit unse­ren Bewohner*innen durch jede Lebens­pha­se gehen“, sagt Chris­toph Auin­ger. Neben sei­ner Begeis­te­rung für die sozia­le Arbeit ver­bringt der zwei­fa­che Fami­li­en­va­ter viel Zeit mit sei­ner Fami­lie und geht ger­ne Berg­stei­gen und Skifahren.

Voll- und teil­be­treu­tes Wohnangebot

Im Wohn­haus der Lebens­hil­fe OÖ woh­nen in drei Wohn­grup­pen 20 Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung im Alter von 27 bis über 80 Jah­ren. Das Wohn­haus ver­eint zwei Gebäu­de, die sich auf einem ca. 8.000 m² gro­ßen Grund­stück mit idyl­li­schem Gar­ten befin­den. In der ehe­ma­li­gen „Ste­fa­ni-Vil­la“ aus dem Jahr 1929 woh­nen die Bewohner*innen in teil- und voll­be­treu­ten Wohn­grup­pen. Der 2005 fer­tig­ge­stell­te moder­ne Neu­bau bie­tet Platz für eine wei­te­re voll­be­treu­te Wohngruppe.

„Auf­grund der höhe­ren Lebens­er­war­tung beglei­ten wir in unse­ren Wohn­grup­pen bereits sie­ben Pensionist*innen. Damit wer­den The­men wie bar­rie­re­frei­es Woh­nen, alters­ge­rech­te Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten und erhöh­ter bzw. ver­än­der­ter Pfle­ge­be­darf der Bewohner*innen immer wich­ti­ger für unse­re Arbeit.“

26-köp­fi­ges Team mit Fach- und Sozialkompetenz

Das Team im Wohn­haus Scharn­stein ist für die sich ändern­den Rah­men­be­din­gun­gen gerüs­tet. Es besteht aus Mitarbeiter*innen in allen Alters­grup­pen mit unter­schied­li­chen Aus­bil­dun­gen im Behin­der­ten­be­reich. Fachsozialbetreuer*innen mit den Schwer­punk­ten Behin­der­ten­ar­beit bzw. Behin­der­ten­be­glei­tung arbei­ten bunt gemischt mit Altenfachbetreuer*innen zusam­men und auch ein diplo­mier­ter Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ger gehört dem mul­ti­pro­fes­sio­nel­len Team an. Dazu Chris­toph Auin­ger: „Das Wohn­haus Scharn­stein zeich­net sich durch gro­ßen Zusam­men­halt im Team und hohe Ein­satz­be­reit­schaft der ein­zel­nen Mitarbeiter*innen aus.“