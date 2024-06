„ JODLER — LANDLER — ANTON BRUCKNER “

Kapu­zi­ner­kir­che Gmun­den, Klos­ter­platz 3, 4810 Gmunden

Don­ners­tag, 4. Juli 2024, um 18:30 Uhr

Die­se Orgel­kon­zert-Kul­tur­ver­an­stal­tung von IPS-WIEN am Don­ners­tag, 4. Juli 2024, in der Kapu­zi­ner­kir­che in Gmun­den ist eine Fort­set­zung der in Has­lach an der Mühl unweit der Grenz­re­gi­on Ober­ös­ter­reich, Bay­ern und Tsche­chi­en am 16. Mai 2024 eröff­ne­ten, in der Stifts­kir­che am 8. Juni in Eis­garn im Län­der­eck Waldviertel/ Nie­der­ös­ter­reich und Südböhmen/ Tsche­chi­en fort­ge­setz­ten inter­na­tio­na­len Orgel­kon­zert-Kul­tur­ver­an­stal­tungs­rei­he „JOD­LER — LAND­LER — Anton Bruckner“.

Der Ursprung die­ser Ver­an­stal­tungs­rei­he liegt in der durch Euro­pa zie­hen­den ORGEL­KON­ZERT-KUL­TUR­VER­AN­STAL­TUNGS­REI­HE „ORGEL SPON­TAN“ von IPS-WIEN, die von Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger am 21. August 2005 an der „Bruck­en­er­or­gel“, der „Kris­man­nin“ in der Stifts­kir­che von St. Flo­ri­an eröff­net wurde.

Fol­gen­de Strö­me flie­ßen bei die­ser Ver­an­stal­tungs­rei­he zusammen:

Der alpen­län­di­sche Jod­ler aus dem Salz­kam­mer­gut mit Variationen

Bad Ischl als die Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas 2024 mit Gmun­den und den Regio­nen des Salz­kam­mer­guts bis Salzburg

Pessach. Aus­zug aus Ägyp­ten, Holocaust

Dop­pel­fu­ge Hebrä­isch-jüdi­sche Psal­men- mit­tel­al­ter­li­cher Gesang

„ Christ ist erstanden“

Christ ist erstanden“ Ein Weck­ruf gegen den stei­gen­den Anti­se­mi­tis­mus mit sei­nem Schatten

Inspi­riert vom Ölge­mäl­de des Hoch­al­tars, „Maria Heim­su­chung“, der Begeg­nung von Maria mit der Hei­li­gen Eli­sa­beth, in der Gmund­ner Kapu­zi­ner­kir­che und von den Mai­an­dach­ten wird von der Mode­ra­to­rin und Sän­ge­rin Bri­git­te Kirch­mai­er das Lied „Seg­ne du Maria“ ange­sun­gen und von Mar­tin beglei­tet auf sei­ner Gei­ge, einem Enkel von Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger, Anschlie­ßend vari­iert für Orgel Solo.

Alt-Gmund­ner Kera­mik (Fay­ence) inspi­riert die orches­tra­le Orgelmusik

Das im April 2024 erschie­ne­ne Buch „GOL­DI UND GOL­DIN­CHEN. Ein Mär­chen für Kin­der und Erwach­se­ne, die in sich ihr Kind füh­len“ von Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger und ein klei­ner Teil sei­ner pen­ta­to­ni­schen Kin­der­sin­fo­nie. Das Kind in sei­ner Freu­de, Trau­er, Not, sei­nem Leid in Ver­gan­gen­heit und Gegen­wart Anton Bruck­ner, der größ­te Orgel­im­pro­vi­sa­tor des 19. Jahr­hun­derts und sei­ne welt­be­kann­ten Kom­po­si­tio­nen von Sin­fo­nien, Kir­chen­wer­ken u. a. Moti­ve von drei Sin­fo­nien Bruck­ners flie­ßen ein.

Der ober­ös­ter­rei­chi­sche Lan­des­haupt­mann Mag. Tho­mas Stel­zer ent­sand­te zur Eröff­nung die­ser Ver­an­stal­tungs­rei­he in Has­lach an der Mühl sei­ne Grußbotschaft.