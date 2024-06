Die Berg­ret­tung steht der­zeit im Dau­er­ein­satz. Die Kame­ra­den wur­den zum drit­ten Ein­satz inner­halb von drei Tagen alar­miert. Ein Berg­stei­ger bekam beim Abstieg vom Traun­stein Panik und trau­te sich nicht mehr weiter.

Kurz vor 15:00 Uhr ging der Not­ruf ein, dass ein 19-Jäh­ri­ger beim Abstieg vom Hern­ler­steig eine Panik­at­ta­cke erlitt und sich einen wei­te­ren Abstieg, ver­mut­lich auch auf­grund von ver­bes­se­rungs­fä­hi­gem Schuh­werk, nicht mehr allei­ne zutraute.

Poli­zei­hub­schrau­ber im Einsatz

Mit dem Poli­zei­hub­schrau­ber konn­te der Berg­stei­ger am Tau geret­tet und unver­letzt ins Tal geflo­gen wer­den. Er soll sich sehr dank­bar für den Ein­satz gezeigt haben.

“Es war dies der drit­te Ein­satz in drei Tagen, nach­dem wir am Diens­tag einen 36-jäh­ri­gen Mann nach Kreis­lauf­be­schwer­den am Natur­freun­desteig ins Tal brach­ten und am Mitt­woch ein 43-Jäh­ri­ger beim Ein­stieg zum Natur­freun­desteig reani­miert wer­den muss­te”, berich­ten die Bergretter.