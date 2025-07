Die umstrit­te­ne Tem­po-40-Zone in Gmun­den wird nun auf höchs­ter Ebe­ne behan­delt. Das Lan­des­ver­wal­tungs­ge­richt hat den Fall dem Ver­fas­sungs­ge­richts­hof (VfGH) über­ge­ben. Im Zen­trum steht die Fra­ge, ob das gesam­te Orts­ge­biet recht­lich kor­rekt defi­niert wur­de. Mit einer Ent­schei­dung wird frü­hes­tens im Herbst gerechnet.

Kontrollen laufen weiter

Unab­hän­gig vom lau­fen­den Ver­fah­ren bleibt das Tem­po­li­mit vor­erst gül­tig. Laut Bezirks­haupt­mann Alo­is Lanz ändert sich an der der­zei­ti­gen Rechts­la­ge nichts – Geschwin­dig­keits­über­tre­tun­gen wer­den wei­ter­hin geahndet.

Kritik aus der Politik

Die FPÖ Gmun­den äußert schar­fe Kri­tik. In einer Stel­lung­nah­me spricht sie von „schlam­pi­ger Geset­zes­an­wen­dung“ und einem poli­ti­schen Ver­sa­gen auf kom­mu­na­ler Ebe­ne. „Wenn sich der Ver­dacht bestä­tigt, dass jah­re­lang auf Basis einer feh­ler­haf­ten Ver­ord­nung kon­trol­liert und gestraft wur­de, braucht es vol­le Auf­klä­rung und poli­ti­sche Kon­se­quen­zen“, so die FPÖ. Die Par­tei ortet einen Ver­trau­ens­ver­lust in die Ver­kehrs­po­li­tik der Stadt und for­dert eine Über­prü­fung ver­gleich­ba­rer Regelungen

Kri­tik kommt auch von der Bür­ger­be­we­gung „WIA für Gmun­den“. WIA-Gemein­de­rat Phil­ipp Wiatsch­ka sieht in der Maß­nah­me kaum Nut­zen und ver­weist auf zuneh­men­den Unmut in der Bevölkerung.