Ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall hat sich am spä­ten Sams­tag­abend wäh­rend eines hef­ti­gen Unwet­ters in einem Kreu­zungs­be­reich der B120 Scharn­stei­ner Stra­ße in Gmun­den ereignet.

Der Unfall pas­sier­te im Kreu­zungs­be­reich der B120 Scharn­stei­ner Stra­ße mit der Aubau­er­stra­ße und An der West­um­fah­rung im Gemein­de­ge­biet von Gmun­den. Aus noch unbe­kann­ten Grün­den kol­li­dier­ten dort zwei PKW.

Fünf schwer­ver­letz­te Personen

Die Ein­satz­kräf­te von zwei alar­mier­ten Feu­er­weh­ren muss­ten dabei eine schwer ein­ge­klemm­te Per­son aus einem der Unfall­wracks befrei­en. Ein grö­ße­res Auf­ge­bot des Ret­tungs­diens­tes stand eben­so im Ein­satz, wie zwei Not­ärz­te. Ers­ten Anga­ben nach soll es ver­mut­lich fünf teils schwer ver­letz­te Per­so­nen gege­ben haben.

Scharn­stei­ner Stra­ße zwei Stun­den gesperrt

Die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr führ­ten neben der Per­so­nen­ret­tung in wei­te­rer Fol­ge auch die Auf­räum­ar­bei­ten durch. Die B120 Scharn­stei­ner Stra­ße war zwi­schen Gmun­den und Ohls­dorf im Bereich der Unfall­stel­le für etwa zwei Stun­den gesperrt. Der Ver­kehr wur­de durch das Stadt­ge­biet umgeleitet.