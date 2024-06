Das Schwimm­team „Brü­cken bau­en“ der Werk­stät­te Vöck­la­markt der Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich hol­te bei den öster­rei­chi­schen Spe­cial-Olym­pics-Schwimm­meis­ter­schaf­ten in Tirol 16 Medaillen.

13 Schwimmer*innen des Teams „Brü­cken bau­en“ der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Vöck­la­markt nah­men erfolg­reich bei den öster­rei­chi­schen Spe­cial Olym­pics-Schwimm­meis­ter­schaf­ten in Telfs in Tirol teil. Sie erkämpf­ten sich sechs Mal Platz 1 sowie jeweils fünf Mal Platz 2 und 3.

„Die­se groß­ar­ti­gen sport­li­chen Leis­tun­gen wären ohne dem her­vor­ra­gen­den Trai­ner­team mit Lio­ba Ziman­sky, Bern­hard Hackl und Franz Nuss­dor­fer nicht mög­lich“, bedankt sich Hans Schnei­der, Lei­ter der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Vöck­la­markt, für deren ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment. Ein Dan­ke­schön geht auch an das Auto­haus Eder in Fran­ken­markt, das kos­ten­los einen Bus zur Ver­fü­gung gestellt hat.

Lebenshilfe-Sportler*innen bei den schnells­ten Athlet*innen

In der 4x25-Meter-Staf­fel beleg­ten die Sportler*innen der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Emi­ly Zim­mer­ber­ger, Maxi­mi­li­an Klebl, Andre­as Hackl und Patrick Nuss­dor­fer den ers­ten Platz. Über 25-Meter-Frei­stil teil­ten sich Emi­ly Zim­mer­ber­ger, Maxi­mi­li­an Klebl und Patrick Nuss­dor­fer die ers­ten drei Plät­ze und gehör­ten damit in ihrer Dis­zi­plin zu den schnells­ten Athlet*innen. In den Bewer­ben 25-Meter- und 50-Meter-Rücken brach­ten Jes­si­ca Piber und Vic­to­ria Weiß mit Platz 2 und Platz 3 eben­falls in der schnells­ten Grup­pe star­ke Leistungen.

In ihren jewei­li­gen Leis­tungs­grup­pen gewan­nen über 25- und 50-Meter-Frei­stil mit Leo­pold Hol­l­er­we­ger, Chris­ti­an Schmid, Mar­ti­na Zois­ter, Micha­el Mal­lin­ger, Mar­tin Huber und Chris­ti­an Hohen­sinn wei­te­re Athlet*innen aus dem Lebens­hil­fe-Team „Brü­cken bau­en“ her­vor­ra­gen­de Plätze.